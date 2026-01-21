Descarta recesión global por entorno geopolítico

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El nuevo entorno geopolítico con los casos de Venezuela, Irán y Groenlandia, no sugiere una recesión global sincronizada ni el colapso para los mercados, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés).

En un análisis divulgado este miércoles titulado "Del hielo al petróleo y la influencia: un mundo de beneficios geopolíticos desiguales", consideró que esos tres países ilustran un patrón común, pues Estados Unidos está dispuesto a actuar con decisión cuando los costos son limitados y los beneficios claros.

Estableció que cuando la intervención corre el riesgo de fracturar alianzas o generar efectos secundarios financieros globales, el cálculo se vuelve mucho más complejo, pero no necesariamente diferente.

El IIF enfatizó que esa distinción es importante para las perspectivas. Ello porque sugiere una economía global no al borde de una recesión sincronizada, más bien, cada vez más condicionada por la revalorización geopolítica episódica, indicó.

A corto plazo, estimó que Europa se enfrenta a un mayor riesgo de confianza y a una combinación más compleja de políticas inflacionarias si persisten las tensiones en Groenlandia.

En ese contexto, comentó que los precios del petróleo se mantienen en el rango del escenario base, pero con una persistente tendencia de efecto de cola impulsada por la incertidumbre en Medio Oriente.

Para el Instituto que agrupa a todas las entidades financieras más importantes en el mundo, con el tiempo, tasas reales más altas y una mayor dispersión entre activos será más plausible a medida que el capital se reasignará en respuesta a las perturbaciones geopolíticas.

Así, concluye que el mensaje para los mercados no es el colapso, sino la persistencia. Por ahora, indicó, la geopolítica ya no es una superposición ocasional, ya es un insumo estructural para el crecimiento, la inflación y los precios de los activos, aseguró.

Eso quizá afectará el nivel de riesgo global, estimó, pero sin duda determina la desigualdad en su distribución.

Sobre Groenlandia el reporte del IIF ponderó que marca un cambio de la negociación arancelaria a la coerción geopolítica, convirtiendo una disputa territorial en una prueba de alianza más amplia con consecuencias para el mercado.

La base de Europa sigue siendo la desescalada, pero la probabilidad de una represalia calibrada es mayor porque la presión es explícitamente política, advirtió.

Desde su perspectiva el instrumento anticoerción también llamado la "bazuca comercial" de la Unión Europea es el factor clave: lento, pero capaz de ampliar el conflicto de bienes a servicios, compras e inversión.

Ubicó los riesgos a corto plazo concentrados en el tipo de cambio, la dinámica de la inflación y las primas a plazo, más que en los volúmenes comerciales generales.

En cuanto al tema de Irán, el Instituto, consideró que es otro canal de riesgo diferente, pues no representa una pérdida inmediata de suministro, sino una incertidumbre persistente en torno a la energía, la estabilidad regional y las tasas de interés globales.

Venezuela muestra el caso opuesto: una intervención estadounidense de bajo costo que reformuló la influencia geopolítica y el acceso a la energía, lo que indica una mayor tolerancia a la intervención directa de Estados Unidos donde las recompensas son claras, puntualizó.