Descarta SAT reforma fiscal; se mantendrá fiscalización

La titular del SAT, Raquel Buenrostro aseguro que no es necesaria una reforma fiscal porque el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes morosos permite mantener la recaudación esperada.

"Lo que nos muestran los números es que no se requiere de una reforma fiscal, por ejemplo, lo que se recaudó de los 225 mil millones de pesos eso equivale a 2.4% del PIB, la última reforma fiscal que hubo en México se estimó en 2.5; sin reforma fiscal solo con actos de fiscalización llegamos a lo esperado en una reforma".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Buenrostro recordó que cuando se hace una reforma pagan los mismos de siempre, el contribuyente cumplido es el que sigue pagando, en cambio el que no paga o el que paga de manera indebida, sigue evadiendo.

"Por eso primero hay que cobrarle a todos los que deben para que no sean los mismos de siempre los que pagan impuestos, todavía falta camino que recorrer".

Recordó que en el país hay 12 mil grandes contribuyentes, y solo durante este año se revisaron al mes de agosto a 627, "todavía faltan muchos por revisar, tenemos margen para rato".

Sobre los 15 grandes contribuyentes que debían impuestos a la Hacienda pública, la titular del SAT dijo que ocho ya se pusieron al corriente, cuatro ya reconocieron sus adeudos y están pagando en parcialidades, dos pasaron a Procuraduría Fiscal porque no quisieron pagar y uno más se encuentra en revisión.

Señaló que en caja hay unos 25 mil millones de pesos, pero todavía falta por lo que están pagando en parcialidades.