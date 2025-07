Descarta Sheinbaum beneficios fiscales a Grupo Salinas

Al ser cuestionada sobre si pudiese haber beneficios fiscales a Grupo Salinas para saldar su deuda millonaria, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad al recordar que en la Constitución queda prohibido, ya que señaló que era una forma de autoritarismo.

Dijo que en la administración de Andrés Manuel López Obrador quedó prohibida la condonación de impuestos.

"(La condonación) sería autoritarismo, que el Presidente hubiera decidido a quién condonaba impuestos y a quién no".

No obstante, Sheinbaum Pardo aseveró que la ley da beneficios para reducir intereses a quienes tengan la voluntad de liquidar sus adeudos.

"Cuando una persona, quien sea, decide pagar frente a una revisión fiscal, un crédito, en fin, la ley establece, no es un asunto subjetivo o particular del SAT (Servicio de Administración Tributaria), es una serie de descuentos que se puede aplicar a los intereses", refirió.

Indicó que en caso de que Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, tenga interés por pagar, "se le daría, como a cualquier deudor al fisco, los beneficios".