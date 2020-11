Descartan desabasto de alimentos y aumento de precios pese a Covid

A pesar de los efectos de la pandemia por el Covid-19, en México las cadenas agroalimentarias funcionan y no existe desabasto de manera generalizada, ni aumento de precios, dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos.

El funcionario expuso que a pesar de que para lograr un desarrollo sustentable y sostenible se tiene que trabajar con menos recursos hídricos y limitaciones de tierra, solamente con la cooperación de los productores se reducirá la huella de carbono.

"En la construcción de un crecimiento económico con bienestar social, los sectores primarios serán imprescindibles, pero todos los granos y oleaginosas, todas las hortalizas y frutas que consumimos y transformamos seguirán siendo cultivadas en una tierra cada vez más limitada y utilizando recursos hídrico cada vez habrá más escasez y no será muy diferente para recursos pecuarios y pesqueros", añadió.

Con el objetivo de reducir la huella de carbono, es necesario producir con menos agua, con menos impacto al ecosistema y estos objetivos deben compartirse entre sector público y privado.

Durante la inauguración del Foro Global Agroalimentario, Villalobos afirmó: "Las diferentes cadenas que conforman el sector agroalimentario, han actuado con responsabilidad social y no ha habido en el país ni desabasto generalizado, ni una descontrolada escalada de precios".

Para el funcionario, si bien en el mundo hubo efectos negativos por las medidas de confinamiento, los mercados con los que México está ligado siguieron funcionando.

"En los escenarios post pandemia, la única certeza que podemos tener, es que nuestro sector será clave para la recuperación, y la estabilidad global, ya que el sector agrícola, responsable de un tercio del PIB mundial ha demostrado su resiliencia en estas circunstancias", comentó.