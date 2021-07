Desconfianza para invertir, de una minoría que no es significativa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la desconfianza y nerviosismo por parte de inversionistas de Estados Unidos para invertir en México por un presunto incumplimiento de México al T-MEC tiene que ver con una minoría que, aseguró, no es significativa en el país del norte.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal afirmó que el discurso que asegura que hay desconfianza de invertir en el país tiene que ver más con "la politiquería" y con críticas de sectores de oposición, pero que es algo que, indicó, no le preocupa.

"¿Qué le reporta la secretaria de Economía (Tatiana Clouthier) que está en Estados Unidos, tratando de pues calmar un poco el nerviosismo de los inversionistas respecto a puntos que consideran que no se están cumpliendo precisamente del Tratado, ¿usted es optimistas que puedan limarse estas asperezas?", se le preguntó.

"No no hay problemas realmente, no, no, no. La situación de México es excepcional, es inmemorable para la inversión, entonces es algo que se está dando de manera natural. Ya hicimos el trabajo, el Tratado, ayudó mucho en ese sentido, y entonces está llegando inversión, y hay desde luego, algunos que protestan, pero es una minoría no es significativa", dijo el presidente.

Y agregó: "La mayor parte de las cadenas productivas México-Estados Unidos están funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos. Entonces está creciendo el número de empresas, que se están instalando en México".

En este sentido, en Palacio Nacional, el presidente señaló que la mejor forma de medir esta confianza de invertir en el país es en el aumento de creación de empleos y de los trabajadores que se inscriben al Seguro Social.

"Entonces el decir de que hay problemas, de que hay desconfianza es un discursos que tiene que ver más con la politiquería, con los que no están de acuerdo con nosotros, con la oposición, que es valido que es legitimo, pero no tiene que ver con la realidad, no es algo que me preocupe como Presidente".

En el salón Tesorería, el mandatario federal manifestó que afortunadamente su administración lleva "muy buena relación económica y comercial" con el gobierno de la Unión Americana.