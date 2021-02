Desde el gobierno, EU quiere solucionar la escasez global de chips

Si se has preguntado porqué las consolas de última generación están escasas en muchos mercados la respuesta es que no hay suficientes chips para poder satisfacer la demanda, no solo de electrónicos sino incluso de autos, ante lo cual el gobierno de Estado Unidos piensa actuar.

De acuerdo el medio Bloomberg, la administración del presidente Joe Biden está planeando "pasos agresivos" para aliviar la escasez mundial de semiconductores que ha impactado en la industria automotriz y de tecnología, pues ha contribuido a la escasez de algunos dispositivos como las consolas de videojuegos.

"Se espera que el presidente Biden firme una orden ejecutiva que dirija una revisión de la cadena de suministro de productos críticos en todo el gobierno en las próximas semanas, con la escasez de chips como una preocupación central detrás de la investigación", dice el informe.

Entre las prioridades de la administración estarán, se asegura: "identificar puntos de estrangulamiento en las cadenas de suministro" para aliviar la escasez actual.

A largo plazo, la Casa Blanca también podría crear nuevos incentivos para llevar la fabricación de chips a los Estados Unidos, según un análisis de la CNBC. Pero es probable que pasen años antes de que eso cambie algo.

La respuesta de las empresas

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, los principales ejecutivos de las compañías fabricantes de chips, incluyendo Intel y Qualcomm, han instado la administración Biden para financiar iniciativas que apoyen una mayor fabricación de los semiconductores en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente qué tipo de incentivos están solicitando o cómo los administrarían.

Un ejemplo de la situación es NVIDIA que lanzó la GTX 1050 Ti en octubre de 2016 y ahora la está regresando al mercado debido a una aguda escasez de GPU, informó PC World.

NVIDIA confirmó que estaba "satisfaciendo la demanda del mercado que sigue siendo extremadamente alta" al volver a lanzar GPU más antiguas, incluidas RTX 2060 y GTX 1050 Ti. La compañía también aclaró que ninguno de los productos estaba técnicamente al final de su vida útil, por lo que volverlos a poner disponibles parece ser la mejor decisión para actuar ante el escenario actual.

A pesar de que en los últimos años sí ha habido una evolución en el desarrollo de chips, la GTX 1050 Ti promete brindar a los compradores una opción económica para juegos y tareas no tan exigentes.

La buena noticia es que se espera entonces una bajada de precios en el mercado de los semiconductores pues, por ejemplo la GTX 1050 Ti se vende actualmente por precios que oscilan entre los 190 y los 800 dólares, es decir entre los 3 mil 700 y los 16 mil pesos. Pero no se compara con el RTX 2060 que se lanzó al mercado a principios de 2019 que se llega a vender en hasta mil 644 dólares, es decir, unos 32 mil 700 pesos, que no es un precio asequible para la mayoría de los jugadores.

También hay que decir que las nuevas GPU de la serie NVIDIA 3000 son casi imposibles de encontrar, simplemente porque NVIDIA (y su rival AMD) no pueden obtener suficientes elementos para satisfacer la demanda de su tecnología.

Lo que sucede es que, tanto NVIDIA como AMD son socias de TSMC para fabricar sus chips, y esa compañía actualmente no puede producir suficientes para mantenerse al día, aunque ha anunciado que, tan solo en lo que va de este año ha invertido alrededor de 28 mil millones de dólares para enfrentar la situación.