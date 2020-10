Desempleo pega a segmento de autos subcompactos

Los millones de personas que perdieron su empleo tanto en México como en Estados Unidos ponen en riesgo el futuro del segmento de autos subcompactos, pues no hay certeza de cuándo estarán en posibilidades de adquirir un vehículo nuevo.

De acuerdo con la consultora IHS Markit, en Estados Unidos se perdieron 24 millones de empleos durante los meses de cuarentena, de los cuales ya se recuperaron 10 millones, pero los 14 millones restantes aún no se sabe cuándo volverán al mercado.

Esto ocasiona una caída significativa en la venta de subcompactos, los más pequeños y económicos, y los que tradicionalmente compran personas que obtienen su primer empleo.

La consultora destacó que los empleos del sector servicios, así como los hoteleros y restauranteros, están muy afectados por la pandemia y no hay una certeza de cuándo vuelvan al mercado para impulsar la demanda de vehículos subcompactos.

En México, la venta de subcompactos lleva una caída de 37% de enero a septiembre, las SUVs redujeron 31% sus ventas y las pick ups 21%.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que el segmento de subcompactos fue el más golpeado en la contingencia, porque ahí radica el mayor número de pérdida de empleos.

Los vehículos que están apuntalando las ventas son los autos medios y las SUV, los cuales han compensado la pérdida en volumen de los subcompactos.

Las pick up y las Van también han tenido un buen dinamismo y han ayudado a contrarrestar la pérdida de otros segmentos.

Los modelos subcompactos más vendidos en el país son Beat, March, Aveo, Río y Vento, los cuales llevan una caída en ventas de 22% y hasta 33% en los primeros nueve meses del año.

AMDA comentó que hay incertidumbre en el tema de empleo y poca confianza en el índice nacional del consumidor para no tomar un financiamiento para adquirir un automotor.

Por lo que los vehículos que se están comercializando con mayor fuerza son los que valen de 250 a 300 mil pesos.