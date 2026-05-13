logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Detectan 458 mercados con piratería

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan 458 mercados con piratería

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) detectó la existencia de 458 mercados con venta de productos pirata en 30 de las 33 entidades del territorio mexicano.

Estos se suman a los 19 mercados que señaló Estados Unidos como mercados de alta venta de piratería en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Puebla.

El director general saliente del IMPI, Santiago Nieto, dijo que elaboraron el "Estudio sobre Mercados Notorios de Piratería en México" en el que detectaron mercados donde existe algún tipo de piratería.

Sin embargo, dijo a El Universal que esos mercados no tienen tan altos niveles de piratería como los 19 señalados por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), los cuales tienen, 60%, 70% u 80% de productos piratas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el caso de alta piratería están Tepito, San Juan de Dios y El Santuario, que ya fueron visitados por el IMPI.

En respuesta a qué mercados les falta visitar para asegurar mercancía dijo: "ya hemos estado en Monterrey, ya estuvimos en Tepito, ya estuvimos en San Juan de Dios", se trabajó con una marca de gorras de marca que eran pirateadas.

Agregó: "Estuvimos iniciando con Plaza de la Tecnología, nos va a faltar la fayuca en Puebla, nos va a faltar Ciudad Juárez. todavía nos faltan como unos ocho o nueve mercados famosos".

Pedirán a las autoridades municipales "que se movilicen para evitar que este tipo de productos se sigan distribuyendo"

Nieto dijo que seguirán con los Operativos Limpieza en los diversos mercados del país donde encontraron piratería, así como alrededor de los estadios donde se jugarán partidos del Mundial para evitar venta de ropa y artículos deportivos piratas.

El funcionario dijo que "México tenía varias asignaturas pendientes. Con justa razón, habíamos tenido más de cinco o seis años en los que el reporte de la autoridad estadounidense repetía que no había acciones penales contra la piratería, que no teníamos reglamento, que no había actuación de oficio de Aduanas".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Bolsa Mexicana cierra con caída de 0.3 % por nerviosismo global
    Bolsa Mexicana cierra con caída de 0.3 % por nerviosismo global

    Bolsa Mexicana cierra con caída de 0.3 % por nerviosismo global

    SLP

    EFE

    Expertos destacan que, pese a la caída, el mercado mexicano avanza 3,21 % en mayo y 8,91 % en 2026.

    Concanaco celebra que SEP mantenga calendario escolar
    Concanaco celebra que SEP mantenga calendario escolar

    Concanaco celebra que SEP mantenga calendario escolar

    SLP

    El Universal

    Concanaco-Servytur agradece diálogo para evitar cambios que afectarían comunidades y economía

    SRE y Bancomext pactan estrategia para impulsar exportaciones mexicanas
    SRE y Bancomext pactan estrategia para impulsar exportaciones mexicanas

    SRE y Bancomext pactan estrategia para impulsar exportaciones mexicanas

    SLP

    El Universal

    El convenio contempla un programa 2026-2030 para atraer inversión extranjera, abrir mercados y apoyar la internacionalización

    BMV avanza un 0,56 %
    BMV avanza un 0,56 %

    BMV avanza un 0,56 %

    SLP

    EFE