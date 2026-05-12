logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

BMV avanza un 0,56 %

Por EFE

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
BMV avanza un 0,56 %

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,56 % para sumar cuatro cierres positivos en las últimas cinco jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó las 70.246,3 unidades.

El mercado mexicano abrió la segunda semana de mayo con ese avance tras una ganancia del 2,94 % la semana pasada.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, destacando los avances de tres principales índices en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,2 unidades por billete verde, frente a los 17,19 en la jornada anterior, según el Banco de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras que Wall Street cerró este lunes en verde. Al toque de la campana, el Dow Jones subió un 0,19 por ciento, hasta 49.704 unidades; el selectivo S&P 500 ascendió también un 0,19 %, hasta 7.412 puntos, y el Nasdaq avanzó un tímido 0,10 %, hasta 26.274 enteros. Los dos últimos indicadores registraron máximos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo
    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo

    BMV gana 0.56 % al abrir segunda semana de mayo

    SLP

    EFE

    Acciones de Orbia, Megacable e Industrias Peñoles destacaron con ganancias significativas en la sesión

    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos
    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos

    Gasolineras ajustan precio del diésel hacia los 27 pesos

    SLP

    El Universal

    Profeco informó que 31.2% de las estaciones ya lo vende en un promedio de 27.73 pesos

    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco
    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco

    En disputa, 1,851 mdp en caso de CIBanco

    SLP

    El Universal

    Se dificulta el proceso de liquidación por demandas de acreedores, juicios laborales, etc.

    México suma otros 231,527 empleos
    México suma otros 231,527 empleos

    México suma otros 231,527 empleos

    SLP

    EFE