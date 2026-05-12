BMV avanza un 0,56 %

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,56 % para sumar cuatro cierres positivos en las últimas cinco jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó las 70.246,3 unidades.

El mercado mexicano abrió la segunda semana de mayo con ese avance tras una ganancia del 2,94 % la semana pasada.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, destacando los avances de tres principales índices en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,2 unidades por billete verde, frente a los 17,19 en la jornada anterior, según el Banco de México.

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Mientras que Wall Street cerró este lunes en verde. Al toque de la campana, el Dow Jones subió un 0,19 por ciento, hasta 49.704 unidades; el selectivo S&P 500 ascendió también un 0,19 %, hasta 7.412 puntos, y el Nasdaq avanzó un tímido 0,10 %, hasta 26.274 enteros. Los dos últimos indicadores registraron máximos.