Deuda, nueva preocupación, indica encuesta de Banxico

Luego de considerar que la economía no caerá más de 10.02%, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) ahora se preocupan por la deuda y las finanzas públicas.

En la encuesta que realiza entre 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, el consenso elevó el nivel del saldo negativo para el balance público y la deuda, y subió el porcentaje de los que consideran que la política de gasto será una limitante para el crecimiento de la economía.

De acuerdo con el consenso de analistas, el déficit económico representará 4.50% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020, desde 4.40% estimado en la encuesta pasada.

El próximo año quedó en 3.60%, es decir, en el mismo nivel considerado anteriormente.

El nivel de deuda pública expresado en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasó de 4.95% del PIB a 5.35%. Para 2021 subió de 4.25% a 4.30% del tamaño de la economía.

Se incrementó el porcentaje de 8 a 9 de las respuestas de los especialistas que señalaron a las finanzas públicas como uno de los principales factores que limitan el crecimiento económico.

A su interior, la política de gasto público como obstáculo para el crecimiento aumentó de 6% a 9%, de acuerdo con la encuesta del banco central.

Detienen desplome. Por primera vez, desde que empezó la pandemia por el Covid-19, los analistas consultados ya no vieron un mayor deterioro económico.

El consenso dejó sin cambio el retroceso de 9.90% de la encuesta anterior. Sin embargo, ajustó su pronóstico de 3% a 2.95% para el crecimiento que tendrá la economía en 2021.

El deterioro se explica porque aún prevalece la preocupación por la incertidumbre económica interna y la debilidad del mercado local. Las menciones sobre este obstáculo crecieron de 40% a 42% en esta encuesta.

Repuntó de 97% a 100% la proporción de los que afirman que la economía no está mejor en comparación con hace un año.

Están anticipando que la inflación cerrará en 3.82% este año y no en 3.61% como lo estimaba el consenso de analistas hace un mes.