Didi usará IA para vigilar que conductores usen cubrebocas

Para prevenir un mayor número de contagios de coronavirus Covid-19, pero seguir gozando de los servicios de movilidad las plataformas están implementando diversas medidas que protejan a los clientes y conductores. Didi, por ejemplo lanzó nuevo sistema llamado Prevent, basado en inteligencia artificial. La intención de este sistema es validar, a través del envío de una fotografía, el uso de cubrebocas sobre nariz, barbilla y boca, además de la aplicación de líquido desinfectante para sanitizar el vehículo.

El protocolo a conductores solicitará subir evidencia fotográfica, la cual será analizada por los sistemas de DiDi para verificar que los vehículos son desinfectados adecuadamente. También se les ofrecer una opción para que puedan tomar su temperatura corporal voluntariamente y registrar que se encuentre en rangos normales. "Cada día, antes de conectarse y recibir viajes, los conductores deberán cumplir con este proceso de salud y seguridad, donde se utiliza la tecnología como herramienta de protección para la comunidad", señala la empresa.

Con el sistema de DiDi Prevent cuando el conductor entre a la aplicación recibirá un aviso y al darle clic aparecerá una pantalla para subir las fotografías de uso de cubrebocas y los materiales de desinfección. Después de que las pruebas sean procesadas el conductor podrá realizar viajes. En caso de no cumplir con las iniciativas se tomarán distintas medidas, incluyendo acciones de concientización.

DiDi Food, por su parte, ha implementado la opción para que los usuarios indiquen si su socio repartidor no portaba cubrebocas al momento de recibir su pedido. De no ser así, el repartidor podrá ser bloqueado de la aplicación. Dado que ello podría afectar a los conductores y socios repartidores, Didi anunció además que pondrá a disposición, de forma paulatina y conforme haya disponibilidad en el mercado, 1.5 millones de cubrebocas a lo largo del país, además de los reembolsos de hasta 75 pesos semanales para su adquisición.

"Así se refuerza el propósito de apoyarlos para que se protejan, cuiden a los pasajeros y mantengan los riesgos de contagio controlados. En caso de que alguno de los usuarios, ya sea conductor o pasajero, no utilice cubrebocas, podrá cancelarse el viaje y reportarse a la línea de Soporte DiDi dentro de la aplicación para darle seguimiento al caso", explicó la empresa en un comunicado. De acuerdo con la empresa esta tecnología está activa desde enero en China para los más de 31 millones de conductores en el país y se está implementando en todos los mercados internacionales de DiDi.

"Estas medidas de protección de salud se introducirán a nivel mundial lo más rápido posible para proteger a las personas que mantienen nuestras ciudades funcionando en estos tiempos difíciles", señaló Juan Andrés Panamá, Director de Operaciones de DiDi México. "Apoyamos a todos los conductores y socios repartidores que permanecen en las calles con medidas integrales y materiales de prevención como cubrebocas, guantes, barreras plásticas y líquido desinfectante".

El director también destacó que ayudarán a los conductores a detectar posibles síntomas de enfermedad y que, en caso de que resulten positivos de coronavirus, podrán solicitar apoyo al fondo de apoyo económico para que puedan cuidar su salud sin afectar sus ingresos, concluyó.