Diez derechos que tienes como cliente de un restaurante según Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- En días recientes se hizo conocido el caso de unos comensales que denunciaron cobros abusivos por parte de restaurantes ubicados cerca de la plancha del Zócalo del Centro Histórico de la CDMX, mejor conocidos como terrazas. Para evitar este tipo de problemas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una lista de 10 derechos que los visitantes tienen al momento de acudir a cualquier establecimiento de comida. Fue en el mes de octubre cuando se volvió viral la publicación de la cuenta donde se exhibían las irregularidades tanto en los cobros, como en la dinámica utilizada para operar los restaurantes que tienen una gran vista hacia la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, pues las malas prácticas empiezan desde que los comensales son invitados a ingresar y se les oculta información importante.

Para que no tengas una mala experiencia, ni en CDMX ni en ningún otro restaurante de México, sigue las recomendaciones de la Profeco.



Buscan frenar el abuso en restaurantes

Una mujer, que acudió a una de las referidas terrazas, fue quien mostró el abuso que sufrió por parte del restaurante tras revisar el ticket de compra y ver a detalle los precios de la orden. Acumulando un total de más de 4 mil pesos por solo consumir un guacamole, tacos, cerveza y limonada, la víctima se lamentó porque, de acuerdo con sus palabras, "me vieron la cara de turista en mi propio país".

De acuerdo con el ticket cuatro orden de tacos de arrachera se cobró en 420 pesos cada una, para 1680 pesos en total, el litro de cerveza en 385, una limonada de medio litro en 135 y la orden de guacamole en 480 pesos, esto sumando el servicio de la terraza en 50 pesos multiplicado por 4, el número de asistentes, más la propina obligatoria, daba la suma total de 4 mil 415 pesos.

En el tweet donde se muestra la imagen de la nota la persona también señaló que en ningún momento durante su estancia se le mostró la carta de los alimentos, y menos los precios que estos tenían.

Ante el hecho diversas instituciones públicas tomaron cartas en el asunto a través de un convenio, comprometiéndose a trabajar para que los comensales no tengan que enfrentar esas malas experiencias y, como fruto de ese compromiso, se publicó un decálogo donde se muestran los derechos que deben estar siempre presentes para los consumidores.



Mejorar el servicio de restaurantes, la prioridad

El Gobierno de la Ciudad de México, la Profeco y la Canirac unieron sus esfuerzos en busca de mejorar las visitas de los comensales, tanto nacionales como extranjeros, a todos los restaurantes de la capital del país. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, en coordinación con la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, invitó a todos los consumidores a detectar cualquier incumplimiento en que pueda incurrir un restaurante, y hacer válidos sus derechos como comensales.

En caso de irregularidades se puede realizar una denuncia pública llamando al siguiente teléfono: 55 55 68 87 22. De acuerdo con la Profeco, casi de manera inmediata se informará sobre la resolución del caso y las acciones a seguir si se comprueba la falta de derechos.

La lista con los derechos al consumidor presenta los siguientes puntos:

1- Precios exhibidos de forma clara.

2- Propina voluntaria, no puede incluirse en la cuenta.

3- Obligatorio entregar comprobante de pago al momento de consumir.

4- La información en el menú debe ser completa y con las porciones específicas.

5- Alcance de las promociones específicamente claras.

6- No se puede exigir un consumo mínimo, ni condicionar el acceso por ello.

7- Precios exhibidos deben ser los cobrados.

8- Cumplimiento del horario establecido.

9- Recibir cualquier billete de cualquier denominación.

10- Formas de pago bien especificadas.