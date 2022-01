Difícil creer que con reforma eléctrica México estará mejor: Coparmex

La evidencia mostró que las promesas del gobierno federal de que iban a bajar los precios de la gasolina no fueron realidad, por lo que es "difícil creer" que estaremos mejor con la reforma eléctrica que se propone, a pesar de ser altamente contaminante, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Afirmó que con esa propuesta se le da la espalda al medio ambiente y a las energías limpias, a pesar de que las familias de México "merecemos energías limpias y a precios justos y accesibles para todos".

En la Señal Coparmex de esta semana, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó: "Ya hemos visto, y sufrido como consumidores, lo que ha pasado con las gasolinas: no bajaron de precio pese a las promesas. Es difícil creer ahora, como se ha prometido, que sin competencia, cerrando la puerta a energías renovables y apostando por generación altamente contaminante México estará mejor".

Añadió que en todo el mundo, los gobiernos implementan políticas para disminuir emisiones contaminantes a la atmósfera, sin embargo, en México se le apuesta a la producción con energías fósiles.

Agregó que la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jeniffer Granholm, muestra "la grave preocupación internacional que esta reforma ha provocado.

No debe pasarse por alto la posición de la administración de Joe Biden, primero sobre el impacto negativo de las reformas energéticas en la inversión privada de estadounidenses en México y, segundo, sobre la oportunidad de asociarse con nuestro país en el impulso de la energía limpia".

A pesar de ello, en México se le da la espalda al medio ambiente, al desmantelarse instituciones o asfixiarlas presupuestalmente como se ha hecho con la "Comisión Nacional Forestal (Conafor) encargada de reforestar al país y combatir los incendios forestales, lo que redujo gravemente su capacidad de operación.

Al igual se hizo con la Secretaría de Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que "en promedio han sufrido recortes del 30% de sus recursos necesarios para operar y cumplir sus funciones".