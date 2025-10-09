logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo en México

Iniciativa 'aguinaldo completo' pretende beneficiar a trabajadores mexicanos

Por El Universal

Octubre 09, 2025 09:16 p.m.
A
Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo en México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, presentó el pasado miércoles 8 de octubre una iniciativa llamada "aguinaldo completo" que consiste en eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) de esta prestación laboral que reciben los trabajadores en diciembre.

"No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30% del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México. No sé si sabían que antes del 2014, esto no pasaba", dijo el legislador en San Lázaro.

Detalló que con el proyecto serían beneficiadas más de 30 millones de familias con sólo el 0.2% del Presupuesto quienes, resaltó, pagan todos los días ISR, IVA al ir a una tienda, IEPS al consumir gasolina o diésel y tarifas de CFE y servicios hídricos.

De acuerdo con Tejeda Cid, el aguinaldo es una prestación que le pertenece "completita" a los trabajadores porque "ya lo trabajaron, todo el año lo trabajaron, es libre, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún gestor y no necesitan que vayan los servidores de la nación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El aguinaldo es para sus familias, para que lo disfruten al cerrar el año, para que lo puedan compartir con sus seres queridos", expresó en tribuna.

Y pidió respaldo legislativo ya que, recordó, se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta similar en 2014, sin éxito, debido a que distintos grupos parlamentarios se opusieron.

"Yo los convoco para que en este 2025 las familias de México puedan pasar un mejor cierre de año. Un aguinaldo completo, un aguinaldo justo, un aguinaldo libre y un aguinaldo para que su familia viva mejor", agregó.

En redes sociales, el diputado blanquiazul aseguró que esta prestación laboral debe estar libre de gravámenes al ser un apoyo de fin de año y no un ingreso que deba castigarse con impuestos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, turnó la propuesta de Acción Nacional a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo en México
Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo en México

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo en México

SLP

El Universal

Iniciativa 'aguinaldo completo' pretende beneficiar a trabajadores mexicanos

Avances en economía circular y gestión del agua en México
Avances en economía circular y gestión del agua en México

Avances en economía circular y gestión del agua en México

SLP

EFE

Expertos analizan desafíos y avances en economía circular y gestión del agua en México.

Aumento de impuesto a cigarros incentiva mercado negro y crimen organizado
Aumento de impuesto a cigarros incentiva mercado negro y crimen organizado

Aumento de impuesto a cigarros incentiva mercado negro y crimen organizado

SLP

El Universal

Pequeños comercios piden a diputados no aprobar aumento de impuesto a cigarros.

Alerta por ciberataques con apps montadeudas: Policía Cibernética en acción
Alerta por ciberataques con apps montadeudas: Policía Cibernética en acción

Alerta por ciberataques con apps montadeudas: Policía Cibernética en acción

SLP

El Universal

La Policía Cibernética de la Ciudad de México alerta sobre el peligro de las apps montadeudas y cómo protegerse de ellas.