Diputados buscan crear Programa Nacional de Primer Empleo

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para crear la Ley de Primer Empleo, que tiene por objeto que los gobiernos garanticen, sin distinción de edad o estatus académico, una primera oportunidad laboral a toda la ciudadanía.

Lo anterior, explicó, permitirá propiciar la generación de empleos en el sector público o privado, reducir el desempleo y la tasa de informalidad a efecto de generar oportunidades de inclusión social, reducción de la desigualdad y brindar experiencia profesional.

"Serán objeto de esta ley las y los mexicanos en edad laboral mayores de 18 años de edad que no tengan registro previo de aseguramiento en el régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no haber prestado de ninguna forma un servicio remunerado, personal y subordinado y que manifieste expresamente su deseo de obtener su primer empleo", establece la propuesta.

Se agrega que la federación, las entidades federativas, y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, son quienes expedirán los reglamentos y/o normas que estén facultadas, para realizar las medidas presupuestales y administrativas que les corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de dicha ley.

También se creará el Programa Nacional del Primer Empleo a cargo de la Secretaría de Economía "para promover la creación de nuevos puestos para las personas que estén en la búsqueda de su primer empleo; diseñar políticas de capacitación profesional para las personas que busquen su primer empleo; fortalecer el vínculo entre las universidades, el sector público y el privado para permitir la incorporación de las personas que estén registradas en el Programa Nacional del Primer Empleo; y apoyar a las empresas en la formación, capacitación, especialización y todo lo necesario para lograr el crecimiento profesional de las personas en su primer empleo.

En el apartado "planteamiento del problema", la legisladora panista explicó que México cuenta con diferentes sectores desatendidos y otros con potenciales no desarrollados, entre los cuales se encuentra la juventud, "pues se han implementado programas de apoyo para jóvenes, pero no se ha dado atención a una de las principales inquietudes que han manifestado, siendo el acceso a su primer empleo, el cual se ha obstaculizado por diferentes cuestiones que han tenido como resultado desigualdad, aumento de desempleo y pobreza".

Actualmente, la tasa de desocupación de jóvenes entre 15 y 29 años es de alrededor de 1.2 millones de personas, que representa más del doble en magnitud respecto a la tasa de la población mayor de 29 años (3 por ciento), de acuerdo con el Inegi.

*Es importante tomar en cuenta estos datos, pues conforme aumenta la edad y los jóvenes no encuentran empleo, o no se les da la oportunidad de iniciar laboralmente, a largo plazo aumenta la dificultad de encontrar trabajo acorde a su nivel de estudios o necesidades económicas", concluye la propuesta.