Diputados, sin comprobar más de 2 mil mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de 2012 a 2018, periodo de las Legislaturas 62 y 63 de la Cámara de Diputados, éstos no comprobaron el ejercicio de 2 mil 865 millones de pesos que recibieron para asistencia legislativa, atención ciudadana y apoyo a personal.

Por esos conceptos, cada diputado recibió, por tres años de cargo, 2 millones 773 mil pesos adicionales a su dieta y sin obligación de comprobar su destino. La auditoría revisó el ejercicio de los recursos proporcionados a cada diputado y a cada grupo parlamentario, llamados "subvenciones".

En ambos halló opacidad y discrecionalidad. Los mil legisladores que pasaron por ambas Legislaturas dejaron sin comprobación 2 mil 865 millones de pesos que recibieron directamente, en tanto que los grupos parlamentarios se distribuyeron 5 mil 94 millones de pesos para sus gastos de operación. En total, casi 8 mil millones de pesos fueron erogados sin rendición de cuentas.

Durante cada Legislatura, a cada diputado se le depositó al mes, para asistencia, 45 mil 800 pesos, para atención ciudadana, 28 mil 800 pesos, y al año, para su personal en distrito, 29 mil 200 pesos. El total anual por cada uno fue de 924 mil 400 millones de pesos, además de su dieta.

Hoy los dos primeros "apoyos" se mantienen intactos, así que los 500 diputados de la 64 Legislatura aún gozan de ellos. Al cierre de este 2019 habrán recibido 895 mil 200 pesos por fuera de la dieta y otras prestaciones.

En el arribo de la llamada Cuarta Transformación y Morena como bancada mayoritaria, si bien se redujeron otros gastos, esos no, "porque no forman parte de las percepciones de los diputados", se dijo.

La tradición es añeja, pero en la 62 Legislatura (2012 a 2015) recibieron mil 439 millones 325 mil pesos por los tres tipos de apoyos. En la 63 Legislatura (2015 a 2018) sumaron mil 426 millones 456 mil pesos. En total, son 2 mil 865 millones de pesos entregados y no justificados.