Dirigente de CTM da por concluido conflicto en refinería de Dos Bocas

Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), minimizó el conflicto ocurrido en la construcción de la Refinería de Dos Bocas, donde varios trabajadores resultaron heridos por parte de elementos de la policía en Tabasco y aseguró que el todo ya quedó resuelto.

En entrevista en la sede del Senado, indicó que ya no hay conflicto alguno en la Refinería de Dos Bocas y que los más de 36 mil trabajadores agremiados a la CTM realizan la obra, tienen su pago puntual y sin retraso.

Aseguró que en el conflicto registrado el pasado 13 de octubre, no hubo trabajadores de la CTM lesionados.

"Se está cumpliendo con la ley", dijo el también senador del PRI quien dijo desconocer que hayan existido heridos. "Lesionados. Yo no sé que haya habido lesionados, porque no hubo golpes ni nada de eso, nosotros nos avocamos a que se resolviera el problema".

Se le cuestionó si no eran trabajadores o si pertenecían a otra agrupación sindical. "Se dice que eran trabajadores, no lo sé", apuntó.

El líder cetemista, dijo que a pesar del paro de labores, se está trabajando para cumplir en tiempo y forma con el proyecto de la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.

"Hubo mucha revolución ahí, pues todo mundo paró, pero paulatinamente se han ido organizando para que el término que tienen Dos Bocas para su finiquito lo cumplan".

Insistió en que desconoce el origen de los hechos de violencia. "Hubo muchas manos que se metieron ahí, lo que sí sé es que está prácticamente resuelto".

Reiteró que la CTM es la central titular de trabajadores en la construcción de la refinería y agregó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo es una buena patrona, pidió a todos conducirse con la ley, "y eso se hizo y por eso se resolvió antes de lo que se esperaba".