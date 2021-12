Discusión de iniciativa de EU para autos eléctricos y apoyos, en 2022

Será hasta 2022 cuando se lleve a cabo la discusión de la iniciativa en el Senado de Estados Unidos que incluye apoyos sociales, impulso a la infraestructura, además de los controvertidos créditos fiscales para autos que señalan como discriminatorios los gobiernos de México y Canadá.

Dentro de dicha iniciativa se incluyen apoyos a la compra-venta de autos eléctricos de 7 mil 500 dólares, además de 500 dólares si incluye baterías hechas en Estados Unidos y de 4 mil 500 adicionales si se fabricaron las unidades dentro de territorio estadounidense, lo que calificaron de discriminatorio la autoridad mexicana y canadiense.

Si bien, el senador estadounidense, presidente de la Comisión de Energía, Joe Manchin, dijo que le preocupa la iniciativa Build Back Better sobre todo porque aprobarla tiene un riesgo en medio del incremento inflacionario y por el aumento de la pandemia.

El domingo pasado afirmó que esta iniciativa le genera preocupaciones "a medida que aumenta la pandemia, la inflación y la incertidumbre geopolítica en todo el mundo".

Añadió que "no puede tomar el riesgo con una asombrosa deuda de más de 29 billones de dólares" e impuestos, inflación que son reales y dañinas" para todos los trabajadores.

Lo dicho por Manchin, quien es un senador demócrata no significa que la propuesta Build Back Better esté "sepultada", si no que se discutirá hasta 2022 para tener todo el apoyo necesario para que se apruebe, lo que puede significar algunos cambios, dijo el académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina, quien también fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Explicó que a lo senadores demócratas les preocupa la iniciativa que les envió el gobierno del estadounidense Joe Biden, por el tema político-electoral y por los apoyos sociales, el impulso a la infraestructura, al transporte, entre otras cosas, siendo la última preocupación de los senadores el tema de los incentivos a la compra-venta de autos eléctricos.

Afirmó que se posterga la discusión del Build Back Better para 2022 con lo dicho por el senador Manchin, quien parece republicano disfrazado más que demócrata, para la segunda semana de enero que se retoman actividades en el Congreso.

Sin embargo, lo que se requiere es hacerle adecuaciones porque la Cámara de Representantes ya la aprobó el pasado 19 de noviembre con un monto de 1.7 billones de dólares, 12 comités del Senado estadounidense ya lo aprobaron, pero falta que se someta a votación ante todos los senadores, lo que puede significar que si no se aprueban en los mismos términos se deberán concertar las dos versiones.

Dijo que si bien esa iniciativa contiene incentivos para autos eléctricos que considera discriminatorios el gobierno de México y de Canadá, para los senadores lo más importante es el tema político.

En 2022 habrá elecciones para renovar a 34 senadores y dentro de dicha propuesta hay apoyos para familias de padres y madres solteras, entre otros apoyos sociales que generan votos.