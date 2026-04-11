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Disminuye producción industrial en febrero

Por El Universal

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
A
Disminuye producción industrial en febrero

Ciudad de México.- La producción industrial en México disminuyó un 1.3% interanual en febrero de este año, afectada principalmente por la caída en las manufacturas y del sector energético, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato fue resultado del descenso interanual de las manufacturas (-2.2%) y de la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas (-1.5%), pese a los avances en la minería (1.1%) y la construcción (0.8%).

Por otro lado, el indicador mensual de la actividad industrial (IMAI) se elevó en febrero respecto al mes anterior un 0.4% en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

Esto se debió a los aumentos mensuales en las manufacturas (0.7%), la minería (0.6%) y la construcción (0.3%), aunque hubo una caída en la generación de energía eléctrica, suministro de agua y de gas (-1.4%).

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Las cifras reflejan el comportamiento de la economía de México, que creció un 0.6% en 2025 y se elevó un 1.8% de octubre a diciembre, lo que permitió a la economía recuperarse de una contracción del 0.3% registrada en el tercer trimestre.

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