¿Dónde comprar los artículos para la ofrenda de muertos?

El Día de Muertos se acerca y si aún no sabes dónde comprar lo necesario para decorar la ofrenda, te decimos cuáles son las mejores opciones de acuerdo con los precios establecidos en diferentes tiendas de autoservicio y el programa Quién es Quién en los Precios (QQP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El año pasado, los mexicanos gastaron hasta mil 500 pesos para armar una ofrenda completa, según datos de BBVA México. Además se detectó que comenzaron a comprar todo lo necesario para su elaboración con 15 días de anticipación.

Por ello se consideraron los precios de alimentos, bebidas y productos que se pueden conseguir en tiendas como Aurrerá, Soriana, Mega, Chedraui, Superama y Walmart, con el fin de que este año colocar la ofrenda no represente un golpe duro a tu bolsillo.

Para decorar la ofrenda no existe un número determinado de elementos, aunque hay algunos básicos como el pan de muerto, las calaveritas, la flor de cempasúchil, calabaza, tequila, frutas, sal molida y veladoras que se pueden encontrar en el súper.



Los elementos de la ofrenda:

El pan de muerto, también conocido como hojaldra, se vende en cinco pesos la pieza chica en Chedraui, mientras que el paquete de 10 piezas del mismo tamaño en Walmart está en 59, y en Soriana en 68, aunque sólo contiene cinco piezas.

El precio promedio de las calaveritas de azúcar es de 26.84 pesos en todos los supermercados, pero en Walmart se vende un paquete con 12 piezas a 85 pesos.

La ancestral flor de cempasúchil, utilizada para conmemorar a los muertos desde tiempos prehispánicos, puede encontrarse en mercados y tianguis en un valor aproximado de 25 pesos la maceta, aunque en Superama está a la venta una del mismo tamaño con decorados alusivos del día en 30 pesos.

Para preparar el mole con pollo, la pasta es más barata en Aurrerá, al igual que el arroz, ya que su precio de 25 y 21.20 pesos, respectivamente; sin embargo, es mejor comprar la pechuga de pollo sin piel en Chedraui, donde cuesta 79.90.

Si bien las calabazas son propias de Halloween, se han adoptado para la festividad mexicana. En Walmart puedes conseguirla de castilla en 12.90 el kilo para endulzar tu ofrenda, pero en Superama alcanza un valor de 49 pesos por pieza.

El tequila suele ser la bebida por excelencia de la ofrenda al representar las tradiciones mexicanas. Un reposado de 990 mililitros se encuentra en Aurrerá a 143 pesos, pero en Soriana la misma bebida tiene un precio de 189.50.

La selección de frutas depende del gusto de cada persona, aunque destacan la mandarina, el plátano tabasco, la caña y la guayaba.

La mandarina y el plátano son más baratos en Aurrerá, donde están a 15 y 16.90 el kilo, pero el menor precio del kilo de caña está en Chedraui y Mega a 19.90, y la mejor oferta del kilo de guayaba es de 19.80 en Soriana.

La sal molida representa la purificación del cuerpo en su viaje de regreso al mundo de los vivos. Para que no se te pase agregar este elemento a la ofrenda, considera que te conviene comprar en Soriana y Mega, donde el kilo está en 10.70 y 11.50.

En tanto, las veladoras iluminan el camino de las almas que visitan la ofrenda, y a pesar de que existen muchos lugares donde pueden comprarse, en Walmart también se encuentran en un precio accesible de 12.50 pesos cada una.