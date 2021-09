¿Dónde venden la gasolina más barata en México?

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que la gasolinería con el diésel más caro de México está en Oaxaca.

Como parte, de Quién es quién de los precios de los combustibles, Sheffield detalló durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, que se realizó este lunes en Oaxaca, que la opción más cara en cuanto al diésel se encuentra en la gasolinería G500, en San Pedro Mixtepec, en Oaxaca.

En esta estación de carga el precios es de 23 pesos con 97 centavos por litro y "estos angelitos" tienen un margen de ganancia de cuatro pesos con 86 centavos, "segurito no le pierden", comparado con los 32 centavos de ganancia que obtiene la franquicia de Pemex en Mazatlán, Sinaloa, con un precio al público de 20 pesos con 20 centavos, detalló el funcionario.

Durante su informe también mencionó que se han atendido 170 denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro. Una gasolinera no se dejó verificar, fue Servicio Lovego, en Guadalajara, Jalisco, en la avenida Álvaro Obregón sin número, y tres más se encontramos con problemas por no dar litros de litro.

¿Dónde venden la gasolina más barata?

El titular de la Profeco dio a conocer que las más gasolinerías más baratas, en cuanto a gasolina regular, es la G500 en Querétaro, Querétaro con un precio al público de 18 pesos 39 centavos y la franquicia de Pemex, en Veracruz, Veracruz, con un precio de 18.55 por litro; las más caras, 22.39 de la franquicia de Pemex, en San Blas, Nayarit, y 22 pesos 37 centavos de G500, en San Luis Acatlán, Guerrero.