Economía de México cayó menos que la de países de Europa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía de México cayó menos que la de algunos países de Europa, por lo que su recuperación será más rápida y aseguró que su gobierno ha llevado una estrategia de recuperación económica que "nos está funcionando".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que es "muy satisfactorio" que no haya devaluación desde que inició su administración.

"A pesar de la pandemia, no ha habido devaluación y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando.

"Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países. Yo dije que iba a ser así, en ´V´, y se está logrando. Caímos. Hubo países que cayeron más, no es consuelo, pero lo digo esto, porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo, además que no han podido porque, si de ellos dependiera, la pandemia la hubiesen patentado en México, nada más que no se puede, pero lo han intentado", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que se tienen buenos resultados en materia económica e indicó que la economía mexicana cayó menos que las de algunos países de Europa.

"Entonces, tenemos buenos resultados, la economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos, vamos a salir sin duda más rápido -estamos saliendo- de la crisis que muchos países del mundo. No se endeudó al país, no fue lo mismo de siempre", agregó.