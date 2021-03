Economía digital ayudará a romper discriminación laboral: SHCP

Insertar a las mujeres en la economía digital que está creciendo más del doble que el Producto Interno Bruto (PIB) ayudará a romper con la discriminación laboral y desigualdad salarial, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

"Hay una discriminación implícita desde el momento en que las mujeres nacen en nuestro país, porque no hemos podido conseguir y generar las condiciones similares a las de los hombres", acusó.

Al encabezar la firma del convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de habilidades empresariales, digitales y financieras para las mujeres, el funcionario señaló que identificaron en la economía digital uno de los sectores que da mayor potencial para las mujeres.

"Es el sector que está creciendo más en el mundo y en México, en un país que está creciendo alrededor del 2% anual, el de la economía digital está creciendo al 5%-6% por año, y representa el 5% de toda actividad económica del país", destacó.

Consideró que dicho sector permite flexibilidad en el trabajo, por lo tanto, en un país en donde todavía no hemos podido consolidar un sistema nacional de cuidados, las mujeres requieren de esa elasticidad.

Refirió que desde 2019 iniciaron esta tarea, sin pensar que la pandemia iba a potenciar el rol de la economía digital.

Señaló que los resultados de este primer esfuerzo son muy alentadores, ya que las que participaron en este curso incrementaron en 18% sus ingresos por ventas, aumentaron 27% sus utilidades y sus costos bajaron 36%.

Aunque empezaron de una base muy pequeña, subrayó que aumentaron 240% las ventas por internet y en 260% el valor de las ventas por internet.

El responsable de las finanzas públicas en el país dijo que con la firma del convenio, como parte del programa para impulsar el crecimiento económico con una perspectiva de género, el gobierno pasa de hablar de un problema de discriminación laboral de las mujeres, a tratar de hacer algo muy concreto.

"Si logramos ser exitosos en empujar esto me parece que esto va a aumentar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y aumentar sus ingresos; será un gran avance en materia de equidad", aseguró.

Incluso, advirtió que si todavía hay alguien a quien no le interesan estos temas, se trata no solamente de eficiencia y eficacia, también de crecimiento de la economía, aumento de la riqueza del país y de la capacidad productiva.