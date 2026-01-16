Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF

Los avances modestos de la economía global y su relativa resiliencia podrían verse afectados por un entorno marcado por turbulencia financiera, tensiones geoeconómicas, altos niveles de deuda y la volatilidad en activos vinculados a la Inteligencia Artificial (IA), advirtieron economistas en jefe consultados por el World Economic Forum (WEF).

De acuerdo con el informe Perspectiva de los Economistas en Jefe, aunque disminuyó del 72% al 53% la proporción de especialistas que anticipan condiciones adversas para el próximo año, uno de cada dos aún considera probable una desaceleración de la actividad productiva internacional.

Sobre los mercados financieros, el 52% de los encuestados prevé que las acciones estadounidenses ligadas a la IAregistren caídas el próximo año, mientras que el 40% espera nuevas alzas. No obstante, el 74% coincide en el riesgo de ajustes abruptos con impactos sistémicos para la economía global.

El panorama es más negativo para otros activos: el 62% anticipa nuevas caídas en criptomonedas, tras la reciente turbulencia, y el 54% considera que el oro ya alcanzó su punto máximo luego de los repuntes recientes.

Pese a los riesgos, los economistas prevén ganancias de productividad por la adopción de IA: cuatro de cada cincoesperan mejoras en un plazo de dos años en Estados Unidos y China. El sector de tecnologías de la información sería el primero en adoptarla, seguido por servicios financieros, cadenas de suministro, salud, ingeniería y comercio minorista, con horizontes de uno a dos años.

El WEF también alertó por niveles de endeudamiento cercanos a umbrales críticos, cambios sin precedentes en políticas fiscales y monetarias, y realineamientos comerciales que ya generan impactos.

Riesgos globales 2026

En su Reporte de Riesgos Globales 2026, el WEF identificó como riesgos de corto plazo (dos años), por severidad: confrontaciones geoeconómicas, desinformación, polarización social, fenómenos meteorológicos extremos, conflictos armados, ciberseguridad, desigualdad, erosión de derechos humanos, contaminación y migración involuntaria.

A largo plazo (una década), destacan: eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, cambios críticos en los sistemas de la Tierra, desinformación, efectos adversos de la IA, escasez de recursos, desigualdad, ciberseguridad, polarización y contaminación.

El Foro concluyó que el sistema multilateral enfrenta presión creciente por caída de la confianza, menor respeto a reglas, proteccionismo y mayor propensión al conflicto, lo que amenaza el comercio, la inversión y la cooperación internacional.