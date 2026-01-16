logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF

Economistas advierten volatilidad financiera

Por El Universal

Enero 16, 2026 07:48 p.m.
A
Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF

Los avances modestos de la economía global y su relativa resiliencia podrían verse afectados por un entorno marcado por turbulencia financiera, tensiones geoeconómicas, altos niveles de deuda y la volatilidad en activos vinculados a la Inteligencia Artificial (IA), advirtieron economistas en jefe consultados por el World Economic Forum (WEF).

De acuerdo con el informe Perspectiva de los Economistas en Jefe, aunque disminuyó del 72% al 53% la proporción de especialistas que anticipan condiciones adversas para el próximo año, uno de cada dos aún considera probable una desaceleración de la actividad productiva internacional.

Sobre los mercados financieros, el 52% de los encuestados prevé que las acciones estadounidenses ligadas a la IAregistren caídas el próximo año, mientras que el 40% espera nuevas alzas. No obstante, el 74% coincide en el riesgo de ajustes abruptos con impactos sistémicos para la economía global.

El panorama es más negativo para otros activos: el 62% anticipa nuevas caídas en criptomonedas, tras la reciente turbulencia, y el 54% considera que el oro ya alcanzó su punto máximo luego de los repuntes recientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pese a los riesgos, los economistas prevén ganancias de productividad por la adopción de IAcuatro de cada cincoesperan mejoras en un plazo de dos años en Estados Unidos y China. El sector de tecnologías de la información sería el primero en adoptarla, seguido por servicios financieros, cadenas de suministro, salud, ingeniería y comercio minorista, con horizontes de uno a dos años.

El WEF también alertó por niveles de endeudamiento cercanos a umbrales críticos, cambios sin precedentes en políticas fiscales y monetarias, y realineamientos comerciales que ya generan impactos.

Riesgos globales 2026

En su Reporte de Riesgos Globales 2026, el WEF identificó como riesgos de corto plazo (dos años), por severidad: confrontaciones geoeconómicasdesinformaciónpolarización socialfenómenos meteorológicos extremosconflictos armadosciberseguridaddesigualdaderosión de derechos humanoscontaminación y migración involuntaria.

largo plazo (una década), destacan: eventos climáticos extremospérdida de biodiversidadcambios críticos en los sistemas de la Tierradesinformaciónefectos adversos de la IAescasez de recursosdesigualdadciberseguridadpolarización y contaminación.

El Foro concluyó que el sistema multilateral enfrenta presión creciente por caída de la confianzamenor respeto a reglasproteccionismo y mayor propensión al conflicto, lo que amenaza el comercio, la inversión y la cooperación internacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF
Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF

Economía global en riesgo por deuda, tensiones geoeconómicas e IA: WEF

SLP

El Universal

Economistas advierten volatilidad financiera

Precio del dólar este viernes
Precio del dólar este viernes

Precio del dólar este viernes

SLP

El Universal

El peso mexicano pierde terreno

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago hoy?
Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago hoy?

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago hoy?

SLP

El Universal

Logra recaudación récord de 5.3 bdp
Logra recaudación récord de 5.3 bdp

Logra recaudación récord de 5.3 bdp

SLP

El Universal

Se trata de un aumento de 4% en comparación con lo captado por esa vía durante 2024