Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago hoy?

Este enero de 2026 ha destacado por ser, una vez más, el primer mes del bimestre en el que el Gobierno de México realiza los depósitos correspondientes a las y los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar.

Como ya se sabe, los depósitos de estos programas sociales se realizan paulatinamente, a manera de garantizar el orden y la eficiencia.

Los pagos, que iniciaron el 5 de enero, están programados para terminar el día 28 de este mes, alcanzando la cobertura total de derechohabientes para el periodo de enero y febrero de 2026.

¿Quiénes son los beneficiarios este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial de Pagos del Bienestar, este viernes 16 de enero recibirán sus pagos aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "M".

Debido a la cantidad de derechohabientes con apellidos de esta letra, se le ha asignado un segundo día de depósito a la "M", por lo que si perteneces a este grupo, podrías recibir tu pago también el próximo lunes 19 de enero.

Este apoyo económico se deposita directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de los derechohabientes y pueden retirarlo en cualquier sucursal de la dependencia, o hacer uso de su tarjeta en tiendas y negocios.

Calendario de pagos de enero de 2026

Durante lo que resta de enero la dispersión de recursos para las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo con el siguiente orden:

· M: viernes 16 y lunes 19 de enero

· N, Ñ, O: martes 20 de enero

· P, Q: miércoles 21 de enero

· R: jueves 22 y viernes 23 de enero

· S: lunes 26 de enero

· T, U, V: martes 27 de enero

· W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Montos de las Pensiones del Bienestar para 2026

Los montos de los apoyos económicos de las Pensiones del Bienestar se actualizaron para este 2026, tomando en cuenta factores como la inflación y los recursos disponibles para el año, quedando de la siguiente manera:

· Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos

· Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

· Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

· Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos