Economía mexicana enfrenta escenario de estanflación: HR Ratings

Las presiones que han llevado los índices de inflación a máximos históricos comenzarán a reducirse, en el peor de los escenarios entre 2023 y 2024, en un escenario donde el bajo crecimiento de la economía mexicana está enfrentando un proceso de estanflación, dijo HR Ratings.

"Hay una estimación de riesgos de que la inflación no va a sufrir las mismas reducciones que estamos suponiendo.

"Fuertes niveles de inflación y una economía que ya estaba mostrando problemas inclusive antes de la pandemia y por lo tanto tenemos una situación casi como lo que podríamos llamar estanflación", dijo el director general de análisis de la firma, Felix Boni.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que los altos rangos de inflación no son exclusivos de México y que hacia los próximos meses se necesitarán respuestas robustas por parte de las autoridades monetarias a fin de reducir el escenario de estanflación.

"Es el peor de los mundos, es el escenario de estrés más crítico. Estamos suponiendo que esas presiones se van a ir reduciendo y que quizá en 2023 y 2024 vamos a tener una situación todavía con poco crecimiento pero con niveles de inflación más aceptables. Si no tenemos respuestas robustas de las autoridades monetarias tanto en México como en Estados Unidos, el peligro es que pueda prolongarse", añadió.

El especialista dijo que en términos de crecimiento, el país no retomará los rangos previos a la pandemia de Covid-19 hasta el primer semestre de 2023, con lo cual se enfrenta un problema estructural de bajo desempeño del Producto Interno Bruto independiente de la contingencia sanitaria, influido también por la baja inversión.

Para el cierre de 2021, de acuerdo con las estimaciones de HR Ratings la economía mexicana crecerá 5.75%, una revisión a la baja del 5.87% previo.

Hacia 2022 se espera un crecimiento de 2.92%, con riesgos de que las previsiones vayan a la baja.