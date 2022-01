Economía mexicana recuperará rangos prepandemia hasta 2023: BofA

La economía mexicana se recuperará a rangos previos a la pandemia de Covid-19 hasta 2023, en un entorno donde prevalece una baja inversión e incertidumbre por decisiones políticas, dijo el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities (BoFa), Carlos Capistrán.

"Recuperar el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, como vienen las cosas, difícilmente ocurrirá este año. Es posible que ocurra hasta 2023. En algún momento se pensaba que en México este año podríamos regresar al nivel previo a la pandemia, pero con los últimos datos como han salido es posible que nos pasemos hasta el otro año", dijo el especialista.

Recientemente, BoFa Securities redujo de 2.5 a 1.5% su pronóstico de crecimiento para 2022 de la economía mexicana, con lo que el país se mantiene lejos de su potencial y se favorece solamente de la fuerte recuperación de Estados Unidos.

"Se está produciendo un bajo crecimiento a pesar del fuerte crecimiento de Estados Unidos, que está ayudando a la economía mexicana a través del comercio y las remesas. Creemos que una combinación de políticas conservadoras, alta incertidumbre y bajas expectativas de crecimiento, junto con Covid-19, están detrás de la dinámica de bajo crecimiento de la economía mexicana", explicó la firma.

Así, Capistrán enfatizó que aún hay riesgos para que el crecimiento de la economía mexicana sea todavía menor en 2022 ante una menor dinámica productiva en el país pero también existe la posibilidad de que la actividad se beneficie de la llegada de empresas a Norteamérica provenientes de Asia.

"Eso está trayendo inversión a México. Hemos visto muchas empresas llegar a establecerse en el norte, cerca de Estados Unidos y si continúa eso haría que México creciera más de lo que esperamos", añadió.

Para BoFa Securities la inflación se mantendrá como un problema a lo largo del año, y se espera que al finalizar 2022 se reduzca a 4.2%, con lo que se mantendrá aún por encima del objetivo del Banco de México de contención entre 3 a 4%.

En ese entorno, explicó que la expectativa es un aumento en las tasa de referencia del banco central de aumentos de tasa; sin embargo, aún no se conoce en qué ritmo ya que dependerá de la estrategia que se implemente a partir de la llegada de Victoria Rodriguez como gobernadora del Banco de México.

Sobre una baja en la calificación del país este año, Capistrán resaltó que se ha mantenido responsabilidad macroeconómica y que si bien se tendrá un pequeño déficit de acuerdo con el presupuesto para 2022, aún es muy bajo con lo que se descarta una pérdida del grado de inversión; no obstante, el entorno político sí podría provocar una baja en la nota crediticia.

"Ha habido cierto debilitamiento de las instituciones en México y eso es algo que sí podría llevar a mayores recortes en la calificación. Para este año, sí podría haber algún recorte en la calificación pero difícilmente lo suficiente para que México pierda el grado de inversión", añadió.