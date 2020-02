Eficiencia recaudatoria compensará menor ingreso petrolero: SHCP

La mayor eficiencia que está ejerciendo el fisco compensará los menores ingresos petroleros afectados por el coronavirus, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. Con ello podría ser menor el monto estimado de 80 mil millones de pesos que se tomarían del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para este año, consideró la dependencia.

"Incluso ya no se usaría este fondo de ahorro", estimó. "Hay metas muy específicas de eficiencia que tiene que cumplir el SAT, ya hizo una primera recaudación con algunas empresas", comentó Yorio. Además especificó que esas "ganancias de eficiencia", van a actuar a favor de la SHCP en el sentido de que no necesariamente tendrían que usar el FEIP.

En entrevista posterior a su participación en el Foro de Fondos 2020, adelantó que esto podría materializarse sí las metas de recaudación y eficiencia que el SAT muy activamente está persiguiendo, se cumplen. Como ejemplo mencionó que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, comentó qué hay un monto pendiente en los tribunales por 1.8 billones de pesos.

También agregó que hay una meta de eficiencia recaudatoria por 100 mil millones de pesos. Recordó que inicialmente habían calculado que por mucho se podrían echar mano de unos 80 mil millones de pesos del FEIP, pero con las acciones del SAT esto "nos hace pensar que no tengamos que utilizarlo".