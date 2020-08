El 48.1% de la población en pobreza laboral durante junio: Coneval

El porcentaje de personas en pobreza laboral, con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, fue de 48.1% durante junio, lo cual representa una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto al mes pasado (54.9%), pero todavía muy por arriba del 35.7% registrado en el primer trimestre del año de acuerdo con las estimaciones más recientes llevadas a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La situación que enfrenta el país requiere información oportuna para conocer el contexto laboral de los mexicanos, advierte el Coneval, quién retoma la información generada por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), con las consideraciones técnicas advertidas por Inegi, para generar un diagnóstico de la pobreza laboral, así como de la situación de grupos en condiciones de vulnerabilidad ante las transformaciones en el contexto laboral durante la pandemia por Covid-19.

Respecto a abril y mayo de 2020, se observa una recuperación en el mercado laboral durante el mes junio. Entre mayo y junio se muestra una disminución de la pobreza laboral, así como un aumento del ingreso laboral per cápita y la masa salarial.

Este resultado concuerda con las dinámicas mensuales observadas en: 1) la desaceleración en la tasa de pérdida de empleos registrados en el IMSS; 2) el aumento en la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada; 3) el incremento en el ingreso laboral real per cápita, y 4) la disminución del costo de las líneas de pobreza extrema por ingresos.

Entre mayo y junio de 2020, se observa un aumento del ingreso laboral real per cápita de 10.4%, al pasar de mil 422.24 pesos, en mayo a mil 570.74 pesos en junio (a pesos constantes de 2010). Este aumento mensual sitúa al ingreso laboral de junio en 53.81 pesos, en promedio, por encima del valor de abril.

Ligado a lo anterior y para complementar el análisis, el Coneval estima la masa salarial como la suma total de los ingresos laborales de todas las personas ocupadas, que durante junio reportó un aumento de 10.1% respecto a mayo de 2020. En junio, la masa salarial con la ETOE se ubicó en 179 mil 755.56 millones, mientras que en mayo se situaba en 163 mil 219.68 millones.

Por lo que se refiere al comportamiento del mercado laboral, el análisis del Coneval destaca que entre mayo y junio de 2020, la población ocupada pasó de 43.6 a 48.3 millones, lo que representa un incremento de 10.9% en este periodo.

El crecimiento de 4.7 millones de los ocupados entre mayo y junio se da principalmente en trabajos informales. Con datos de la ETOE, en este periodo, se observa un aumento en el empleo formal de 8.2%, de 21.0 a 22.7 millones, y en el empleo informal de 13.4%, de 22.6 a 25.6 millones.

Más de la mitad de la población ocupada no cuenta con acceso a servicio médico como prestación laboral y en caso de no recibir atención en una institución pública tendrían que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad.

En el último mes, el volumen de ocupados sin acceso a servicios de salud se incrementó en 3.0 millones. Esta información, destaca el Coneval muestra la importancia de focalizar acciones destinadas a este grupo poblacional para mitigar choques exógenos a sus ingresos asociados a situaciones de salud como consecuencia de la pandemia de Covid-19.