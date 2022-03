El 63% de los trabajadores no cuenta con flexibilidad laboral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Desde que entró en vigor la Norma Oficial Mexicana (NOM-035) en octubre del 2019, las empresas en México están obligadas a atender los riesgos psicosociales que se presenten en los espacios de trabajo, como el estrés laboral o el desequilibrio del sueño.

Derivado de la pandemia se implementaron acciones como el home office para disminuir el riesgo de contagios, sin embargo, estas acciones no disminuyeron los niveles de estrés, sino todo lo contrario.

Relacionado a ello, OCCMundial, la bolsa de trabajo en línea realizó una encuesta ente sus usuarios sobre la flexibilidad laboral que se les otorga en su trabajo, a lo que solo 37% de los encuestados comentó que cuenta con tiempos adecuados para realizar sus labores y equilibrar su vida personal y laboral, mientras que el 63% dijo que no tienen ningún tipo de acciones de flexibilidad laboral.

De manera adicional, se les preguntó sobre los tipos de beneficios que implementan en sus centros de trabajo con respecto a la flexibilidad laboral, a lo que el 44% mencionó que tiene el llamado "viernes corto" como parte de un horario flexible, 29% puede solicitar días extra de descanso sin que se vea afectada su nómina, 22% dijo que cuenta con un horario libre donde ellos pueden elegir sus horarios siempre y cuando cumplan con sus tareas y objetivos y el 5% restante comentó que tiene otro tipo de beneficios como el día de cumpleaños no laborable, entre otros.

Por otra parte, en su "Termómetro laboral", OCCMundial informó que la recuperación de ofertas laborales continúa con una tendencia al alza a nivel nacional en prácticamente todas las categorías, reportando más de mil 200 vacantes.

De las vacantes disponibles en la semana del 11 al 17 de marzo, el 85% corresponde a contrataciones de tiempo completo, le siguen las contrataciones temporales con el 6% y, por último, las vacantes de medio tiempo y de pago por honorarios con el 4% cada una.