El Buen Fin 2022. Haz compras seguras con estos tips

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Si bien la reciente pandemia nos impulsó a usar más el comercio electrónico, también nos hizo ver la importancia de la ciberseguridad y de cuidar nuestros datos personales y financieros.

Una encuesta realizada por la compañía de ciberseguridad ESET indica que, el año pasado, el 65% de los internautas realizó compras en línea de manera habitual. Además, aproximadamente un 9% dijo haber sido víctima de robo de dinero en sitios web falsos.

Tomando en cuenta lo anterior, si estás esperando al Buen Fin con tu tarjeta en la mano, es necesario que consideres algunos consejos y tips que te ayudarán a comprar con cautela, para que tu experiencia sea placentera y segura en las plataformas de ventas digitales.

Como es de esperarse, el incremento exponencial de las compras en sitios web atrae a los cibercriminales. Ellos buscan engañar a quien se descuide por medio de emails falsos, ataques a la infraestructura del comercio electrónico o la siempre efectiva "ingeniería social", la cual sigue siendo una manera común de obtener contraseñas e información privada de diversos usuarios, que se basa en el engaño.

Cuando se trata de dinero, lo mejor es ser lo más reservado posible en tus actividades en línea. Pero no dejes que lo anterior te desanime. Siguiendo las recomendaciones que te damos a continuación, podrás tener cada vez una mejor experiencia en tus compras online del Buen Fin y en adelante.

Algunas entidades financieras actúan como intermediarios en el proceso de pago para ofrecer un nivel extra de protección en caso de que el vendedor no cumpla con lo pactado en cuanto a la entrega o a los productos.

De esta manera, en lugar de tener que pasar un viacrucis por un mal servicio al cliente, se realiza un proceso rápido de solución de conflictos, ya que los vendedores no quieren "quedar mal" con la plataforma que procesa sus pagos. Existen diferentes servicios de este tipo, pero PayPal es de los más famosos.

Si estás empezando a comprar en línea, es una buena idea comenzar con sitios conocidos que tengan buena reputación y mecanismos de atención y soporte a sus clientes.

Así, conforme vayas adquiriendo experiencia podrás notar cuando un sitio nuevo (quizás de un emprendedor que empieza a vender en línea) tiene elementos que lo hacen seguro, como una plataforma de pago reconocida, clientes que les respalden, y una buena presencia en línea y en redes sociales.

Tu primer paso antes de usar tu tarjeta de débito o crédito, virtual o física, debe ser conocer cómo funciona.

La mayoría de los bancos tiene apps para los smartphones con las que puedes administrar tus tarjetas, para bloquearlas cuando no las utilices, o establecer límites o condiciones de uso.

Saber usar estas apps, así como proteger tu teléfono, es esencial, pues son como una "cartera" en la que guardas el acceso a tu dinero.

Pon en práctica tus conocimientos de ciberseguridad

Así como has aprendido a no hacer clic en enlaces desconocidos, y a protegerte en redes Wi-Fi públicas, extiende ese conocimiento al hacer tus compras.

Evita ingresar a tu banco o teclear datos de tus tarjetas en las redes abiertas de los cafés o centros comerciales, y activa una VPN para estar más protegido.

Revisa bien los correos que recibes, pues hay muchos intentos de engaños por ese medio (Phishing) para robar tu dinero. Además, mantén actualizados tus dispositivos con sus respectivos parches de seguridad.

Las tiendas en línea te piden crear una cuenta para realizar una compra y, como la mayoría no leemos los términos del servicio o la política de privacidad, no tenemos idea de a dónde va a llegar nuestra información personal.

El consejo es que, en la medida de lo posible, proporciones los datos mínimos. También es buena idea usar cuentas de correo alternas o que oculten tu buzón personal (Firefox Relay, Apple iCloud) y no usar la función del navegador web de guardar tus números de tarjeta, pues hay riesgos de que los roben.

Muchas empresas y emprendedores están usando cada vez más las redes sociales para vender sus productos, por lo que es imperativo saber reconocer las cuentas oficiales y los métodos de pago que operan.

Los cibercriminales estafan a las personas ofreciendo descuentos atractivos "por fuera" del ecosistema digital original. Eso invariablemente lleva a robos y a pérdidas de dinero. Usa los métodos de pago establecidos oficialmente para tener un nivel más de seguridad en tus compras.

Literalmente cualquier persona puede crear un sitio web que se vea igual a una tienda de una marca reconocida y ofrecer productos con descuentos excesivos. En realidad, eso es un fraude.

La mayoría de las veces una oferta de ese tipo nubla nuestro sentido común y nos aceleramos a hacer la compra, la cual, por supuesto, llevará a un robo de datos personales y de dinero.

Así que ya lo sabes: esos lentes de sol de marcas prestigiadas que cuestan miles en todos lados no están de oferta a 150 pesos en ningún sitio legítimo.

Antes de realizar una compra es una buena práctica revisar lo que otros clientes dicen sobre la tienda o sobre el producto, pues incluso las tiendas de prestigio tienen problemas con los plazos de entrega o con la calidad de los productos que venden.

La búsqueda tiene que extenderse lo más posible debido a que hay tiendas en línea que censuran y limitan los comentarios negativos. Usar el buscador o las redes sociales nos puede dar una idea más completa de por lo que han pasado otros compradores.