El daño a las ventas será temporal: gasolineros

Mérida, Yuc.- El negocio de la venta de gasolinas y diésel en el país ha visto seriamente comprometido sus márgenes de ganancia, pero las empresas del ramo confían en que la afectación será temporal, de acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

"Esto va a ser un tema temporal por el conflicto en Medio Oriente. No es un tema de responsabilidad de nosotros ni del gobierno mismo, es un tema global", afirmó Enrique Félix Robelo, presidente del organismo empresarial.

A pesar de que se espera que el efecto de la guerra en Medio Oriente sea coyuntural, en los hechos el sector se ha quedado lejos de cumplir las perspectivas que había en 2018, cuando se esperaba que entre ese año y 2024 se pasaría de 12 mil a 24 mil estaciones en todo el país. En la actualidad, la cifra es de casi 14 mil 200 gasolinerías operando con permiso vigente.

"Yo creo que las inversiones van a seguir fluyendo, a lo mejor no con el ritmo que se había pronosticado, pero sí vemos que hay estaciones nuevas que se siguen abriendo en varias partes del país. Normalmente veníamos creciendo 2.8% en los últimos años", dijo el presidente de la organización en conferencia en la Onexpo Convención y Expo 2026, en Mérida.

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