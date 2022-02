El día que Alberto Baillères apoyó a AMLO y por qué

El empresario Alberto Baillères, fallecido el jueves a los 90 años, era lejano a los reflectores de la política pero un día decidió romper esa costumbre para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, que ya era presidente, ante las amenazas de otro mandatario: Donald Trump, que en ese entonces habitaba la Casa Blanca.

Baillères, discreto como era, no fue quien reveló ese apoyo sino que fue el mismo presidente López Obrador que en junio de 2019, cuando las preocupaciones eran las amenazas de Trump y no la pandemia que se avecinaba, presumió una carta de apoyo enviada a él por el dueño de Grupo Bal, que aglutina a los más conocidos almacenes Palacio de Hierro.

"Vean la carta de Alberto Baillères", escribió López Obrador en un Tuit del 3 de junio de 2019.

El mensaje de AMLO iba acompañado de una imagen de un papel membretado con una letra B y el nombre del empresario, el cuarto más rico de México y del selecto top 5 de los millonarios del país, en letras cursivas.

La misiva estaba fechada el 31 de mayo de 2019. Era una carta cuya formalidad se notaba al ser escrita con máquina, y refiriéndose a AMLO como licenciado.

Pero también tenía un toque personal pues con puño y letra de Baillères, el empresario dirigía sus saludos a López Obrador.

La misiva de Baillères llegó después y en respuesta a otra carta que López Obrador había enviado a Trump en respuesta a la decisión de la Casa Blanca de imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas.

"Tanto el contenido, como el tono de su carta, con dignidad y decoro, muestran el carácter de un jefe de Estado que sabe defender los intereses de nuestro querido México de una manera constructiva", se lee en el documento enviado por Baillères.

El mandatario mexicano acompañó la revelación de la carta del empresario con un mensaje de agradecimiento por la solidaridad de ricos y pobres ante la intención de Trump de imponer aranceles a México.

"Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Baillères", dijo López Obrador.

Hasta la noche del jueves, López Obrador no había expresado algún mensaje por la muerte de Alberto Baillères. Políticos, expresidentes y académicos han expresado sus condolencias por la muerte del también aficionado a la tauromaquia.