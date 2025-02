"El futuro puede ser muy bueno", asegura Carlos Slim

Al manifestar que "Yo estoy optimista", Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, afirmó esta tarde que si la inflación está a niveles razonables "estamos convencidos de que el futuro puede ser muy bueno".

En conferencia de prensa, el empresario afirmó que la Mandataria federal, Claudia Sheinbaum, no está buscando "zangoloteo" en los salarios.

"Yo estoy muy optimista, porque da la impresión de que la presidenta, en particular la presidenta, no está buscando zangoloteos en los salarios, en los costos (...) por ejemplo, ayer dijo una frase que ser muy interesante, hablo de la macroeconomía".

"Si tenemos estable la macroeconomía, si no se nos va la inflación de repente porque hicimos esta cosa, por esta otra y cuidamos la inflación y la inflación está niveles razonables y la macroeconomía está estable, no, anda brincando para un lado para otro, estamos convencidos, aquí lo hemos estado estudiando de que en el futuro puede ser muy bueno", dijo.

Carlos Slim consideró que las reformas fiscales no son buenas, pues indicó que si suben los impuestos, suben los productos, y si suben los productos, hay mayor inflación.

Critica a quienes cuestionan su participación en telecom

Slim criticó los análisis de los premio nobel de economía que cuestionan la participación de sus empresas en el mercado de telecomunicaciones en México y defendió las inversiones que realizan sus compañías y la forma en que compiten con otros grandes jugadores extranjeros.

"Entonces, ¿está mal que Telcel sea competitivo y les gane a ATT y al que venga? Si eso es malo, si eso piensan los premios Nobel son unos estúpidos", dijo el empresario.

En conferencia de prensa, el presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil, reiteró que Telmex no es preponderante en el mercado mexicano ya que ningún gobierno le ha dado a sus empresas la posibilidad de otorgar el servicio de televisión de paga y cuestionó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), nunca fue autónomo.

El empresario dijo que el regulador en lugar de acusarlo de preponderante, que les diga qué quiere de sus empresas, aun si esto implica una reducción de sus inversiones o el número de clientes.

"No dicen que sí ni que no. Entonces que venga el regulador y que nos diga cómo la quiere. ¿Qué haríamos nosotros? Si nos dice que quiere que seamos más chicos, pues dejamos de invertir. Dejamos de invertir, no sin dejar de darles el mejor servicio a nuestros clientes, porque encontraríamos la inversión en donde es necesario", dijo.