El jitomate, por los cielos

Ciudad de México.- El alza de los precios del jitomate bola y saladette que se registran son producto de la intermediación, de acuerdo con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El kilo de jitomate saladette en mercados y tiendas de autoservicio se vendió entre los 28 y 60 pesos el kilo en últimos días, en tanto que el bola está en un rango de 60 a 98 pesos, en la Ciudad de México, de acuerdo con ¿Quién es quién en los precios? de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Sobre las alzas GCMA dijo que "el incremento es más pronunciado conforme se acerca al consumidor, porque el productor recibe un aumento moderado, mientras que los mayores incrementos ocurren en la intermediación".

Aseveró que esta alza "no es un shock de oferta severo en el campo, se trata de un fenómeno predominantemente de mercado y cadena comercial. El problema no está en la producción, sino en la cadena comercial. Se observa una desconexión creciente entre productor y consumidor".

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Expuso que, por ejemplo, el precio del jitomate al productor subió 17%, si se compara el promedio de marzo con el 10 de abril. En tanto que los precios al mayoreo registraron un alza de 15%.

El mayor incremento se observó en medio mayoreo con 37.3 por ciento de incremento en la Ciudad de México.

La siguiente mayor alza se observa en las ventas al consumidor que registraron un 28% de aumento si se compara que en marzo se vendió en alrededor de 43 pesos y para el 10 de abril subió a 55.5 pesos en promedio.

Asimismo, expuso que el incremento de precios en el mercado de productos puede obedecer a factores como la estacionalidad, reacomodos logísticos y de distribución, mayor presión en centros urbanos.