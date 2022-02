El medio de pago más incluyente es el dinero en efectivo: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- El efectivo se ha posicionado como el medio más incluyente por ser de fácil administración en el "día a día", por eso continúa siendo el método de pago más utilizado en nuestro país, según un estudio encargado por el Banco de México (Banxico).

Incluso para la mayoría de los débiles visuales, es el único medio de pago que utilizan por el sentido de inmediatez, y no les resulta tan complicado.

Billetes y monedas se han posicionado en amplios sectores de la población, como una herramienta de uso inmediato, se pondera.

Lo anterior, se explica, debido a que para los usuarios intensivos no hace falta dejar pasar un tiempo, esperar la aprobación de un banco o a que llegue a la cuenta la transferencia para poder disponer de este y usarlo.

Se pone de manifiesto que debido a que aún no todos los puntos de pago reciben tarjetas de crédito o débito, así como vales, y mucho menos cheques, hace del efectivo un instrumento por muchos preferido ya que "todo mundo lo acepta".

De acuerdo con el documento "Códigos Inconscientes del efectivo" elaborado por la empresa Mincode, discoveries & Innovation a petición de Banxico, los instrumentos de pago bancarios y empresariales como vales de despensa, se han posicionado como excluyentes.

La población en general aprende a contar dinero, a ahorrar, a administrarlo, haciendo uso del efectivo, se enfatiza en el documento entregado al jefe de la oficina de Análisis y Estudios de Efectivo del Banco Central, José Daniel Fernández Ruiz.

El efectivo vive en el imaginario colectivo como una herramienta de fácil administración, para la que no se requiere capacitación especial, a diferencia de muchos instrumentos bancarios, por lo cual cualquier persona puede hacer uso de éste, se afirma.

Las personas han desarrollado estrategias muy eficientes de separar en cajitas, bolsitas o compartimentos el dinero que corresponde a cada gasto o necesidad, sería difícil hacer esto con dinero virtual en tarjetas o chequeras.

En la mente de los segmentos humildes de la población, los instrumentos bancarios y vales se han construido más para personas con cierta estabilidad económica y poder adquisitivo.

Mientras que los instrumentos bancarios se consideran mejores para el manejo de cantidades más grandes de dinero, el hecho de que una gran porción de la población no considere pronto hacer uso de una suma tan grande no genera la necesidad de tener algún instrumento de estos.

Se pone como ejemplo, el caso de la Ciudad de México, la entrega de vales de despensa como parte del pago a un trabajador es una práctica que se ha generalizado en la última década, lo que ha generado una mezcla funcional de efectivo y vales para adquirir los productos más básicos.

No obstante, estos se siguen percibiendo como poco masivos y no tan incluyentes como el mismo efectivo.

Usuarios intensivos

El efectivo permite más versatilidad y agilidad en las operaciones diarias de los usuarios intensivos del dinero físico, se destaca en la investigación.

No tienen que recurrir a bancos o cajeros para poder operar en el día; es importante destacar que su economía vive una dinámica de "al día" en tanto que lo que ingresan les sirve para pagar nuevamente materia prima para el otro día y hacer pagos personales casi de inmediato.

Aunque para otros, como sucede en Tijuana, se registraron casos en los que algunas personas preferían depositar su dinero en un banco estadounidense, debido a que esto les genera una mayor ganancia, tanto porque existe una percepción generalizada de que el dólar vale más que el peso mexicano, o mantiene más su valor, pero al mismo tiempo por evitar la fiscalización.