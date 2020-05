El mundo está ante "la madre de todas las crisis": OCDE

El mundo está ante "la madre de todas las crisis" por lo que no se necesitarán billones de dólares para salir adelante, sino trillones; tampoco se saldrá con un plan Marshall, se requieren muchos, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.

Desafortunadamente va a haber números rojos, es decir decrecimiento en muchos países, lo que se verá el próximo 10 de junio cuando la OCDE dé a conocer su panorama económico "no se va a ver muy bien", expuso.

En videoconferencia organizada por The Dialogue leadership for the Americas, Gurría expuso que el problema fue que desde 2019 muchos países ya registraban un desaceleración, así que la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19 fue más destructiva con la economía y esto exacerbó la situación mundial.

El mundo ya era vulnerable, por ejemplo hay países Latinoamericanos como México cuya recaudación fiscal es muy baja, de 15% cuando el resto de los países de la OCDE tienen 30%; lo que se relaciona con la existencia de una gran de la economías es informal, lo que también sucede en Guatemala y en otros países.

Hay también vulnerabilidades en materia sanitaria porque incluso antes de la pandemia muchos países no tenían infraestructura sanitaria y sus inversiones eran muy bajas.

En materia educativa había ya problemas y ahora con el confinamiento que se decretó en muchos países para evitar los contagios la educación a distancia es un reto porque no todos tienen las herramientas para ello e incluso cuando tengan una conexión a internet y una computadora, los maestros no están preparados para dar clases a distancia.

Explicó que la situación no es igual en ningún país, en algunos la gran mayoría 80 0 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que en otras naciones el porcentaje baja a 60%.

Además de que la pobreza, la falta de vivienda provoca mientras haya personas que no pueden estar confinadas ni guardar la sana distancia porque son familias grandes que viven en pocos espacios reducidos.

Por eso dijo que no se necesita un plan Marshall para salir de esta situación, se requieren muchos, tampoco se necesitan billones de dólares, sino trillones, porque habrá muchas afectaciones en la pobreza, en la clase media, en las empresas, en todos los sectores.