El peso, volátil por elecciones en EU; no altera la economía mexicana, afirma AMLO

Las elecciones estadounidenses motivan la volatilidad del peso que, desde el cierre de la jornada anterior, motivó que las cotizaciones del tipo de cambio tocaran un máximo de 21.9782 y un mínimo de 20.9205 pesos por dólar. Pese a la movilidad de la moneda mexicana el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que el peso no se ha depreciado sino se mantiene en el promedio móvil de 21.15 por dólar.

El candidato demócrata Joe Biden comenzó la noche de las elecciones con muchos caminos hacia los 270 votos electorales, pero este miércoles por la mañana, el Presidente Donald Trump había ganado Florida, Ohio y Texas y estaba a una distancia sorprendente de ganar Carolina del Norte. Biden Jr. todavía puede ganar, pero también Trump y este elemento motiva la incertidumbre en los inversores, que observan la cotización de la moneda mexicana frente al dólar moverse en un rango cercano a los 22 y a los 20 por uno.

El peso inicia la sesión con una depreciación de 11.20 centavos, o 0.53 por ciento. El dólar spot se vende en 21.2120 pesos, en tanto que en ventanillas de Banorte se coloca en los 21.55 pesos por cada billete verde.

"A mi me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. Tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado y se mantiene en 21.15, en promedio como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos a que se conozca el resultado", dijo el Presidente López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa matutina.

La depreciación del peso hasta los 21.9782 en el overnight significó un descenso del 3.43 por ciento frente al cierre de cotizaciones (21.25) del Banco de México el martes. Una caída similar de la paridad del peso frente al dólar sólo se vio el 25 de marzo cuando la divisa mexicana perdió 3.96 por ciento en una jornada, pasando de los 24.9760 a los 23.9880 pesos por dólar.

Con la cotización mínima del tipo de cambio (20.9205) el peso ganaba 1.55 por ciento frente al dólar. Un alza similar no se había observado desde el 2 de octubre, cuando la moneda mexicana se apreció 1.07 por ciento, al pasar de 21.9040 a 21.6700 pesos por dólar en una jornada.

Las cotizaciones del tipo de cambio se movilizaron al alza con las participaciones públicas de ambos candidatos. Biden salió a un escenario al aire libre en Delaware poco antes de la 01:00 de la madrugada del miércoles y dijo que el país necesitaba más tiempo para determinar quien será su próximo Presidente, añadiendo que "su paciencia es encomiable".

"Sabemos que por el voto anticipado sin precedentes, el voto por correo, esto iba a tomar un tiempo", dijo Biden. "Vamos a tener que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo del conteo de los votos, y no terminará hasta que se hayan contado todos".

Trump pasó meses criticando la expansión del voto por correo y sugiriendo, sin evidencia alguna, que esto podría provocar un fraude masivo, mientras imploraba con igual fervor que los comicios deberían arrojar un resultado en la misma noche del cierre de los centros electorales. En la madrugada del miércoles, afirmó ante una multitud de fervorosos simpatizantes en la Casa Blanca que desafiaría los resultados de los comicios ante la Corte Suprema, aunque no estuvo claro qué tipo de recurso legal propone exactamente.

El IPC (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó este miércoles con ganancias, en línea con sus pares estadounidenses que observan con atención os resultados electorales y apuestan por el triunfo del candidato Joe Biden.

El IPC se coloca en las 37 mil 472.81 unidades, un alza de 0.02 por ciento, equivalentes a 6.72 puntos.

Pese a la importancia de las elecciones sobre los mercados, la amenaza de la expansión de la COVID-19 está latente. En Italia se prevé el anunci0 de nuevas restricciones a la movilidad ante el incremento de casos y se espera que se imponga un toque de queda desde las 22:00 a las 5:00 horas.

En medio de las elecciones EU reportó un nuevo récord de contagios diarios al registrar más de 91 mil 500 casos nuevos en las últimas 24 horas. Florida y Michigan aumentaron las cifras de hospitalizaciones 16.1 y 13.2 por ciento.