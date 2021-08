El pollo es el cárnico de más consumo en México

Desde antes de la pandemia el consumo de cárnicos en México se dirigió al pollo, con la crisis sanitaria y económica se incrementó la demanda de este alimento, con una baja en la compra de proteína de bovino y porcino. En el consumo de carnes frías existe un gran potencial al registrarse una reducción en 2020 con respecto a 2019, además de que se observa una mayor demanda de este tipo de cárnicos en países con menor población que en México, como España.

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) dio a conocer que en 2020 México consumió 9 millones 51 mil toneladas de carne, de las cuales el 49% fueron carne de pollo con 4 millones 400 mil toneladas. Mientras que el consumo de carnes frías en 2020 fue de 1 millón 4 mil toneladas, lo que significó una caída de 2.1% con respecto al 2019, de acuerdo con Comecarne.

Por ello el especialista en el sector y subdirector de Eurocarne, Jesús Cruz, dijo que la carne de ave va a suponer el 50% de la producción de proteínas cárnicas en los próximos años, con un gran contenido de importaciones. Durante la pandemia "la carne ganadora fue la carne de aves porque ahí se fue la gente por el desempleo y se vieron más afectadas las carnes con alto valor debido a que no se consumían en los hogares, el consumo estaba en los restaurantes".

En videoconferencia que organizó Comecarne el especialista consideró que hay un gran potencial para aumentar las presentaciones y tipos de carnes frías que se ofertan en el mercado mexicano. El consumo de carnes frías en 2020 en México bajó 2.1%, mientras que en España "sucedió lo contrario, alcanzó 1 millón 460 mil toneladas, 2% más que 2019, consumo en año de pandemia y de confinamiento.

"Carnes frías considero que puede ser una oportunidad de crecimiento este segmento. Permite obtener productos que tienen un mayor valor, que tienen un cierto atractivo porque son más fáciles de consumir, puede llegar a un público más amplio y bueno dan todavía un amplio campo para la innovación, para poder innovar", dijo. El especialista dijo que "hay que tener en cuenta que frente a los 130 millones de habitantes en México, España tiene 47 millones y el consumo per cápita de España es bastante más alto que el de México.

"Por eso digo que hay que tener en cuenta la oportunidad de incrementar estos productos, con innovaciones y llegar a más consumidores que no están preparados para cocinar, a quienes van a oficinas u otro tipo de consumo no ligado a cocina en casa", añadió.