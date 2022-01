El SAT ofrece empleo como guardia de seguridad

Si estás buscando trabajo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una convocatoria de empleo para guardias de seguridad y tienen hasta el 31 de enero 2022 para hacerlo.

Si tienes una escolaridad mínima de Bachillerato o Carrera Comercial, puedes participar en el proceso de selección para ingresar al Puesto de "Guardia de Seguridad de Instalaciones", con la posibilidad de laborar en la Administración General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

Requisitos para empleo en el SAT

*Acreditar la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos.

*Gozar de excelente salud física y mental, a fin de no poner en riesgo su integridad.

*Mayores de 18 años de edad al presentar la solicitud (en caso de los varones, tener acreditado el Servicio Militar Nacional).

*No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Documentación para trabajar como guardia de seguridad en el SAT

Las personas candidatas deberán presentar original y una copia en anverso y reverso de los siguientes documentos, así como llevarlos digitalizados en una USB en formato PDF para integrarlos en el expediente electrónico:

1. Certificado o constancia de estudios con escolaridad mínima de Bachillerato

2. Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación.

3. e.firma vigente (antes firma electrónica).

4. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por Oficial del Registro Civil.

5. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses (pago del impuesto predial, agua, recibo telefónico o de pago de energía eléctrica).

6. Identificación oficial vigente, (INE, cartilla, o pasaporte).

7. Clave Única de Registro de Población (CURP).

8. Registro Federal de Contribuyentes.

9. Certificado médico de buena salud.

10. Carta de no antecedentes penales.

11. CV con fotografía.