El tope está dirigido a los que "donan" para beneficiarse: SAT

La Miscelánea Fiscal 2022, que fue avalada casi a la medianoche de ayer en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene dos objetivos: generar una cultura fiscal para que todos paguen impuestos y acabar con la evasión de impuestos que algunas personas físicas cometían con la simulación de donativos, aseguró Raquel Buenrostro Sánchez, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Miscelánea Fiscal 2022, que fue aprobada en el pleno de la Cámara Baja con 274 votos a favor y 220 en contra, reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación.

Los legisladores de oposición calificaron los contenidos de esta miscelánea como "terrorismo fiscal", pero los diputados de Morena argumentaron que era necesario poner un tope a las "sospechosas" donaciones millonarias que personas envían a las organizaciones, así como atacar los mecanismos más frecuentes de evasión fiscal a la que recurren los grandes contribuyentes.

Al respecto, la Jefa del SAT precisó, en entrevista para el programa "Los Periodistas", conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, que la miscelánea no representa ningún "terrorismo fiscal" ni para los jóvenes de 18 años ni para las organizaciones.

"Lo primero que hay que decir es que no hay terrorismo fiscal", dijo en la charla transmitida por el canal de SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube. "Queremos que cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral".

"Nosotros observamos mucho robo de identidad por parte de empresas fantasmas y facturases, que usan el RFC de jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor de entre 85 y 90 años. Estos son los sectores que escogen estas empresas, que son perfiles que no tienen actividad fiscal y les roban la identidad para meterlos como socios de empresas que mueven miles de millones de pesos. Ahí lo que nosotros queremos es que todos se registren para evitar este robo de identidad", destacó.

Sobre el tope de donativos a organizaciones sociales por parte de personas físicas, la Jefa del SAT explicó el modus operandi de algunos de estos donantes para evadir impuestos.

"Por ejemplo, toda la gente dona, por buena fe, y no pide comprobantes fiscales y se va haciendo una bolsita de recursos donde nadie exigió un comprobante fiscal, y de repente todo ese recurso una persona física lo abona y esa persona aparece como la beneficiaria de esta deducibilidad de impuestos", detalló.

Otro ejemplo, agregó, "es que yo soy un empresario, tengo mi dinero y mi fundación es un museo, compro obras de arte y esas obras las dono y la fundación es mía y las exhibo. Pues sí, pero eso es acaparar tu dinero y tus activos en lugar de tenerlos como persona física y moral y pagar tus impuestos porque eso es un ingreso que se va una fundación para acreditar el gasto. Tenemos otros donativos de que una persona dona y con ese dinero la fundación le compra productos a su empresa y luego esa empresa le vuelve a donar. O sea son casi casi como adjudicaciones directas y además es una promoción de marca".

Raquel Buenrostro también mencionó el problema de las empresas factureras y ejemplificó con el caso de la actriz Inés Gómez-Mont, acusada de lavado de dinero.

"Es el modelo que utilizan las factureras, muchos de ellos empiezan con contratos y con servicios con el Gobierno, de hecho muchas veces lo que hacen es que tiene servicios con el gobierno, supuestamente tiene un número de empleados y la verdad es que lo operan con el 55 por ciento o el 25 por ciento, y el gobierno paga dinero de más. Ese dinero se va a unas nóminas las cuales bajan el recurso, supuestamente a personas físicas y es ahí donde viene el robo de identidad porque nosotros tenemos personas de 18 años que cobran en Yucatán, Sonora, Sinaloa, Baja California y que al mes reciben ingresos por 80 millones. Cuando vamos a investigar dónde está la persona, resulta que la persona vive en una comunidad rural", explicó.

A pregunta expresa sobre si el empresario Ricardo Salinas Pliego ya había pagado sus impuestos, la Jefa del SAT aseguró que aún no porque el caso sigue en juicio.

–Álvaro Delgado (AD): ¿En qué consiste la reforma?

–Raquel Buenrostro (RB): Son dos objetivos de la reforma: generar una cultura fiscal porque nosotros hemos venido diciendo que hacía falta porque estaba la cultura del no pago; o que queremos es que cuando los jóvenes alcancen su mayoría de edad también sean conscientes de que en algún momento tienen que contribuir con la sociedad una vez que entren al mercado laboral.

El otro objetivo es que nosotros observamos mucho robo de identidad por parte de empresas fantasmas y facturases, que usan el RFC de jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor de entre 85 y 90 años. Estos son los sectores que escogen estas empresas, que son perfiles que no tienen actividad fiscal y les roban la identidad para meterlos como socios de empresas que mueven miles de millones de pesos. Ahí lo que nosotros queremos es que todos se registren para evitar este robo de identidad.

–Alejandro Páez (AP): El discurso de la oposición fue salir en defensa de esas personas que muchas veces estaban en la informalidad, peor hay otra parte polémica de eso que es la parte de las deducciones a las organizaciones. Ya lo habíamos platicado en algún momento, sobre cómo organizaciones han usado estas deducciones para cometer fraudes. ¿Cuál es el objetivo y cómo lo explicamos a la gente?

–RB: Lo que hay que decir es que no se está restringiendo a las organizaciones de recibir todos los donativos que quiera dar. Segundo dato es que los grandes donadores son normalmente personas morales, el mayor porcentaje de los donativos son de estas personas, ahí no se pone ninguna restricción. Luego viene un pequeño porcentaje, que son aportaciones de personas físicas, esas aportaciones, el 96 por ciento de los contribuyentes dona menos de 30 mil pesos. Entonces todos estos contribuyentes quedan en un rango en donde sus donativos representan menos que un mes de salario al año y pueden hacerlo deducible sin ningún problema.

Entonces solo nos quedamos con el 4 por ciento que dona mucho dinero y que llegan a deducir entre 300 y 500 millones de pesos. Ustedes entenderán que para tener estas deducciones la donación fue más amplia. ¿Quiénes están ahí? Pues obvio no está la gente común y corriente porque cuando vienen las campañas de la Cruz Roja y Teletón, pues la gente dona en el Metro, en las paradas, y toda esa gente nunca pide comprobante fiscal, que es el que se usa para hacerlo deducible de impuestos.

Hay dos tipos de personas que hacen estas prácticas, una la explicó el Presidente en la mañanera y les voy a explicar una que no es común, por ejemplo, toda la gente dona, por buena fe, y no pide comprobantes fiscales y se va haciendo una bolsita de recursos donde nadie exigió un comprobante fiscal, y de repente todo ese recurso una persona física lo abona y esa persona aparece como la beneficiaria de esta deducibilidad de impuestos. Si nosotros le damos seguimiento se observa que no se explica de dónde sacó esa persona ese dinero porque no hay movimientos de dinero.

Otro ejemplo es que por ejemplo, yo soy un empresario, tengo mi dinero y mi fundación es un museo, compro obras de arte y esas obras las dono y la fundación es mía y las exhibo. Pues sí, pero eso es acaparar tu dinero y tus activos en lugar de tenerlos como persona física y moral y pagar tus impuestos porque eso es un ingreso se va una fundación para acreditar el gasto. Tenemos otros donativos de que una persona dona y con ese dinero la fundación le compra productos a su empresa y luego esa empresa le vuelve a donar. O sea son casi casi como adjudicaciones directas y además es una promoción de marca.

Hay ciertas personas físicas que han abusado de esta figura para no pagar impuestos, para desviar sus utilidades y simularlas como un donativo cuando en realidad hay un conflicto de interés. A este pequeño nicho es al que nos dirigimos.

–AD: Hay casos específicos de cómo las fundaciones de grupos empresariales donan recursos a una asociación civil, hablo específicamente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Esos grupos empresariales pueden seguir haciendo lo mismo?

–RB: En el caso de personas morales no se tocó la ley, pero si es una persona física, se está topando en un 7 por ciento, eso es poco menos de un mes de salario de una persona normal, la cual no puede donar más porque tiene otros gastos como renta, colegiaturas, o sea, nadie genera tantitos recursos. Los que donan más de ese dinero es gente que ya gana mucho dinero porque puede abonar hasta el 7 por ciento de sus ingresos. Si esa persona quiere donar mucho lo puede hacer, pero solo se va a poder deducir el 7 por ciento de sus ganancias al año.

–AP: Ahí hay un tema moral y ético, al final la gente dona en las calles y no pide un recibo, pero los grandes empresarios han estado donando dinero de nosotros los contribuyentes porque si donas y luego lo vuelves a cobrar es como sino lo cobraras.

–RB: Sí, lo que queremos es controlar las simulaciones porque sí hay un abuso, más que un donativo para el beneficio de la sociedad es una forma de evadir impuestos porque hay conflicto de intereses en todo lo que se está donando y eso es lo que se debe controlar y es un sector muy pequeñito.

–AD: No estamos hablando de evasión fiscal, sino son trucos o simulación. Yo autoridad hago que no veo y yo contribuyente lo hago y eso estaba permitido.

–RB: Sí, y además es a nivel internacional, México no es el único en eso. Según estadísticas de la ONU, los beneficiarios de todos los donativos que hay en todo el mundo es el 10 por ciento de los hombres más ricos del mundo. Ahorita con la pandemia hubo mucha defraudación a través de las figuras de donatarias.

–AP: Otra cosa que se ha estado mencionado es que la miscelánea es terrorismo fiscal, que hay una cacería a los empresarios y hablando de eso se ha tenido récords de recaudación en momentos muy difíciles de la economía. ¿Todavía tenemos manera de seguir obteniendo esos recursos?

–RB: Todavía falta mucho. Lo primero es que no hay terrorismo fiscal, en el caso del RFC no hay penalizaciones ni sanciones, eso nunca se puso. Con relación a los que no pagan, nosotros sabemos que la economía informal de México es del 50 por ciento, eso quiere decir que podemos duplicar el SAT si todo mundo pagara. Digamos que el año 2020 fue la estrategia hacia grandes contribuyentes y de las estructuras corporativas, ahora en 2021 nos enfocamos mucha en el tema de las empresas globales y transnacionales. Hemos mejorado el vínculo con organismos internacionales y hemos intercambiado información, esto nos permite saber de información como lo de Pandora Papers para obtener estas estrategias de evasión fiscal internacional.

Estamos trabajando para que todas las empresas exportadoras paguen en algún lado. Por ejemplo, en el caso de las maquiladora tenemos un abuso grande, antes había muchas maquinadoras en México y año con año ha caído, ¿cuáles son las que sobreviven?, las que tienen competencia desleal porque no pagan impuestos y se la viven en juegos administrativos entre dos países. Tenemos actualmente mil 400 maquinadoras, de las cuales, 700 pagan muy bien sus impuestos y son las más pequeñas, las otras las metimos en un modelo en el que se hizo un convenio para ver cómo nos acercábamos con las cámaras, se firmó un convenio con el Index, se formó con el IRS (Internal Revenue Service, por sus siglas en inglés) y la verdad es que ningún empresario de estas maquiladora cumplió, entonces tuvimos que hacer una propuesta de modificación de ley para que ya tuviera mas forma y el IRS estuvo de acuerdo.

Lo que nos e acredite en México se va a acreditar en Estados Unidos porque antes no pagaban en ninguno de los dos países, pero ahora sí van a pagar en los dos lados. Nosotros creemos que si todos los grandes contribuyentes pagaran sería como un billón de pesos más, más la economía informal. Entonces ahí tenemos bastante carnita para seguir trabajando.

Una Reforma Fiscal en 2014 incrementó la recaudación, nosotros creemos que estas medidas al final de la administración nos pueden dejar 3. puntos porcentuales del PIB, sin subir impuestos.

Poco a poco se ha permeado la percepción de una justicia fiscal y la gente sigue pagando, los grandes contribuyentes también y los despachos, aunque no quieran se van ordenando, el que no se orden se convierte en variable de riesgo del SAT. Yo creo que la gente sí se va a ordenando y en la medida en que se vaya cambiando y se acepte el compromiso ético de aportar y contribuir con impuestos para que funcione la sociedad en la que vivimos, yo creo que podemos llegar a esa meta.

–AD: Hablando de los grandes contribuyentes que eluden impuestos, ¿ya pagó Ricardo Salinas Pliego?

–RB: No, los que están en juicio siguiesen juicio, ahí está el juicio que va más avanzado que está en la Corte y tenemos que esperar los tiempos judiciales. Yo creo que sí es importante que se sepa lo que está pasando, es momento de que la sociedad exija parejo a todos los poderes.

–AP: El caso de Inés Gómez-Mont ha llamado mucho la atención, parece que hay un modelo que estaba muy extendido en México. ¿Hay más gente como ese caso?

–RB: Sí, es el modelo que utilizan las factureras, muchos de ellos empiezan con contratos y con servicios con el Gobierno, de hecho muchas veces lo que hacen es que tiene servicios con el gobierno, supuestamente tiene un número de empleados y la verdad es que lo operan con el 55 por ciento o el 25 por ciento, y el gobierno paga dinero de más. Ese dinero se va a unas nóminas las cuales bajan el recurso, supuestamente a personas físicas y es ahí donde viene el robo de identidad porque nosotros tenemos personas de 18 años que cobran en Yucatán, Sonora, Sinaloa, Baja California y que al mes reciben ingresos por 80 millones. Cuando vamos a investigar dónde está la persona, resulta que la persona vive en una comunidad rural y que ni siquiera sabe que tenía un problema, pero que su supuesta empresa maneja miles de millones de pesos.

Como ese caso hay muchos, hay muchos esquemas mixtos, digamos que para que puedan dar la fachada tienen que tener una que otea operación real, entonces hay muchas, tantas, que nosotros observamos en el Padrón de Contribuyentes, que es de 90 millones, 30 millones tiene irregularidades de ese tipo, con más de un domicilio fiscal y las tenemos localizadas. Hay muchas en Nuevo León, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora.

–AD: ¿En el caso de Gómez-Mont y Álvarez Puga es un asunto relevante en términos de evasión y deducción fiscal?

–RB: La denuncia como está es por lavado de dinero y peculado, esa denuncia vino por el lado de la UIF y nosotros estamos abonando con elementos –finalizó la Jefa del Sistema de Administración Tributaria.