Electricistas exigen al Poder Judicial defender propuesta de AMLO

En el marco del LXXXIII aniversario de la Expropiación Petrolera, trabajadores electricistas y usuarios se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en defensa de la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso y para exigir que el máximo tribunal proteja los intereses de la nación, del pueblo y la clase trabajadora, y no los de los particulares.

Durante el mitin, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) condenaron los fallos de los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López, quienes, hasta ahora, han concedido a empresas privadas nacionales y trasnacionales casi 30 suspensiones en contra de Ley de la Industria Eléctrica reformada el pasado 9 de marzo.

El secretario del Exterior del SME, Humberto Montes, denunció que durante muchos años, el Poder Judicial ha amparado y protegido los intereses de las empresas transnacionales, no ha defendido el interés nacional, "y lo mismo ocurrió en el caso particular de la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica recién promulgada".

Los manifestantes advirtieron que al SME no se le olvida que en diversas ocasiones el Poder Judicial ha actuado en contra de los intereses de la nación. Recordaron que "fue la SCJN la que en 2010 declaró constitucional el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro", y que el 30 de enero de 2013, "con un fallo completamente arbitrario de los ministros de la Corte se revocó el amparo que nos concedía el derecho a la sustitución patronal en Comisión Federal de Electricidad (CFE)".

El SME se pronunció por impulsar un proceso de discusión y movilización nacional para alcanzar la renacionalización de la industria eléctrica y petrolera.