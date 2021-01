Elektra deberá pagar 4,916mdp por impuestos omitidos: TFJA

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó la procedencia del juicio de nulidad que promovió Elektra para no pagar un adeudo fiscal por 4 mil 916 millones de pesos.

Según el alegato oficial, la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego omitió el pago del impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio fiscal correspondiente al 2011, al argumentar una pérdida fiscal por 9 mil 611 millones de pesos.

Lo anterior como resultado de la venta de acciones en la empresa Impulsora de Negocios Omega, que fue rechazado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, Elektra se inconformó y presentó un recurso legal para no pagar la cantidad determinada por las autoridades fiscales.

Al revisar el caso, la Sala Superior del TFJA integrada por once magistrados resolvió por unanimidad que no procedía la argumentación por lo que deberá pagar al SAT el monto señalado.

Este es uno de los tres casos que ha impugnado la empresa, tiene otro relacionado con Mexicana de Aviación por 2 mil millones de pesos.