Empleo manufacturero registra freno en su recuperación

Luego de cuatro meses consecutivos al alza, el empleo manufacturero frenó su recuperación, producto, en parte, del menor dinamismo de actividades como la industria automotriz debido a la falta de insumos.

El personal ocupado total en la industria manufacturera registró una disminución de 0.1% en octubre de este año, en comparación con el mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad, informó el Inegi.

Por tipo de contratación, el número de obreros se redujo 0.1%, mientras que el de los empleados se incrementó 0.1% a tasa mensual.

En el mes de referencia, las horas trabajadas en las industrias manufactureras reportaron un alza de 0.1% respecto a las de un mes antes; las correspondientes a los obreros aumentaron 0.2% y las de los empleados 0.1% durante el mismo periodo.

Al eliminar el factor estacional, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero no presentaron variación en octubre de 2021 frente al mes precedente.

De manera desagregada, los salarios pagados a obreros subieron 0.7% y los sueldos pagados a empleados 0.1%, en tanto que las prestaciones sociales permanecieron sin cambio a tasa mensual.

La producción de las empresas constructoras registró un retroceso mensual en octubre pasado, luego de cuatro meses consecutivos de incrementos, con lo que se debilita la recuperación de este importante sector de la economía mexicana.

El valor de producción generado por las empresas constructoras reportó una caída de 2.2% en términos reales en el décimo mes de 2021, frente al mes precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre pasado, el personal ocupado total en la industria de la construcción registró un descenso de 0.3% respecto a un mes antes.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente de la razón social disminuyó 1.9% y el personal dependiente se redujo 0.3%.

El número de obreros fue menor en 0.1%, y tanto el de los empleados como el grupo de otros (que incluye a propietarios, familiares y otros trabajadores sin remuneración) retrocedió 0.9%) a tasa mensual.

Las horas trabajadas en las empresas constructoras mostraron una variación de -0.4% en octubre de 2021, frente a las de septiembre pasado.

Según la categoría de los ocupados, las horas trabajadas por el personal no dependiente de la razón social fueron inferiores en 5.4% y las correspondientes al personal dependiente de la empresa en 0.3% a tasa mensual.

En octubre, las remuneraciones medias reales pagadas se mantuvieron sin cambio en comparación con las del mes inmediato anterior. Por componentes, los salarios pagados a obreros crecieron 0.8%, en tanto que los sueldos pagados a empleados cayeron 1.1% respecto a un mes antes.

A tasa anual, con cifras ajustadas por estacionalidad, el valor real de la producción en las empresas constructoras presentó un incremento de 5.1%; las horas trabajadas fueron superiores en 5.9%; las remuneraciones medias reales pagadas en 5%; y el personal ocupado total aumentó 4.5% durante octubre de 2021 con relación al mismo mes del año anterior.