Empresa de reclutamiento comparte playlist para diversas situaciones de la vida Godín

La bolsa de trabajo más grande en línea que opera en México, OCC, compartió en Facebook algunos playlist en Spotify sobre situaciones comunes que ocurren en los lugares de empleo en el país para "renunciar", "ligando en la oficina" o "ignorando a tus compañeros tóxicos" o "con cariño para mi jefe", la publicación de la empresa de colocación de empleo se ha compartido más de 11 mil veces en poco más de 24 horas.

En el caso del playlist para renunciar, figuran canciones como "Me voy", de Julieta Venegas", "Te aviso, te anuncio", de Shakira o "Adiós" de Gustavo Cerati.

Si le quieres dedicar una canción a tu jefe, la lista musical que no te puede faltar es "Te quedo grande la Yegua", de Alicia Villarreal, o "La Carencia", de Panteón Rococó.

En otro playlist, "Bajito porque me escuchan", para aquellos que les de pena que sus compañeros de trabajo conozcan sus gustos culposos, se encuentran canciones como "Qué Bello" en versión de Margarita y Su Dinamita Tropicana o "Háblame de ti" de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga.

Los 14 playlist de OCC tienen buena interacción con sus usuarios, quienes además de comentar sugieren más canciones.