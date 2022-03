"Empresarias dan empleo a 2.9 millones de personas en México"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- De una encuesta aplicad a 4.5 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos, 1.6 millones tenía como propietaria a una mujer y emplearon a 2.9 millones de personas, incluidas las dueñas, informó el Inegi a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo martes 8 de marzo.

Por sector de actividad, las mujeres propietarias se dedicaron al comercio en cinco de cada diez establecimientos, a los servicios privados no financieros en cuatro de cada diez y a las manufacturas en uno de cada diez.

El 53.1% del personal ocupado que laboró en los negocios Mipymes que tenían una mujer como propietaria contó con educación básica.

En México, los negocios con una propietaria crecieron a una tasa promedio anual de 3.6% entre 2008 y 2013. En el periodo 2013 y 2018, el crecimiento promedio anual fue de 1.8%. En dicho periodo, el personal ocupado se incrementó a una tasa de 2.3% anual.

El 36.6% de los establecimientos Mipymes de manufacturas, comercio y servicios tuvieron a una mujer como dueña. Estos establecimientos concentraron 24.7% del personal ocupado, así como 9.9% de las remuneraciones, 15.1% de la producción bruta y 17.6% de los activos fijos.

El 89.7% de los establecimientos propiedad de una mujer no contó con equipo de cómputo, 91.3% no tenía servicio de internet para la operación del negocio y 59.1% no utilizó sistema contable para llevar un registro de sus gastos e ingresos.

En cuanto al financiamiento, 13 de cada 100 establecimientos MIPYMES de mujeres propietarias obtuvieron un crédito o financiamiento. Las principales fuentes utilizadas fueron los bancos (33.4%) y las cajas de ahorro popular (25.8%).

Los recursos obtenidos por crédito o financiamiento, en su mayoría, se emplearon para el equipamiento o ampliación del negocio (58.9%) y adquisición de insumos en el mercado (47.9%).