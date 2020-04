Empresario comprará 400 mil "cachitos" de rifa del avión presidencial para gente de municipios pobres

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la rifa del Avión Presidencial TP01 sigue firme y se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre, solo que por la pandemia del coronavirus no se han distribuido todos los boletos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo presumió que ya se han vendido más de la mitad de los seis millones de boletos del sorteo y que hay un par de empresarios le han ofrecido 200 millones de pesos en boletos para entregarlos a los municipios más pobres del país.

"Ayer un empresario solidario que se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos, unos 400 mil cachitos... Y me dijo: yo quiero que esto se entregue al pueblo... Le dije que una opción es que se le entregue casa por casa a la gente de los municipios más pobres de México, hasta donde alcance, tiene que ser 400 municipios".

El presidente López Obrador dijo que en ocho o 10 días el Boeing 787 Dreamliner regresará de California, Estados Unidos, a México, pero dependerá de las condiciones que haya por la pandemia del coronavirus si realiza su conferencia mañanera como se comprometió a hacerlo.

"El avión regresa en ocho o 10 días, si la parece ese día damos toda la información, y ese día vamos a ir, si está muy difícil no vamos o no iríamos todos", dijo.