Empresarios deben estar atentos a implementación del T-MEC: Jesús Seade

Empresarios mexicanos deben permanecer atentos a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y no dormirse mientras ello sucede, dijo el candidato de México a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y exnegociador del acuerdo comercial, Jesús Seade.

En la videoconferencia que organizó Americas Society Council of the Americas, Seade indicó que regularmente el sector privado se organiza, y muy bien, para las negociaciones, pero cuando terminan, no se organizan para dar seguimiento.

"No te puedes ir a dormir, después de que las negociaciones se acabaron, debes estar constantemente ahí, apoyando al gobierno para obtener mejores resultados, tienes que ser la guía o la policía, tienes que estar seguro de que se hacen tan bien como se puede o se debe", refirió.

Esas son "sugerencias" para el sector privado, trabajar con las agencias e instituciones de gobierno de México para lograr la mejor implementación del T-MEC, explicó Seade.

Explicó que como candidato a dirigir la OMC, uno de sus principales objetivos es lograr reconstruir la confianza en el organismo, lograr acuerdos y apoyar a la reactivación de la economía mundial a fin de superar la crisis económica que causó la pandemia.

Comentó que la OMC tiene manera de apoyar a los países a que recompongan la cadena de proveeduría, ya que con la pandemia hubo disrupciones que deben de superarse compartiendo información.

Expuso que la OMC vive una crisis en la que no avanzan las negociaciones y el sistema de apelación dejó de funcionar al solamente tener uno de los siete panelistas.

Una de las tareas importantes es restaurar la confianza entre los 169 integrantes de la OMC y lograr una comunicación entre las distintas partes que lleven a consensos.