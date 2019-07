Empresarios denuncian extorsiones en León y Silao, Guanajuato

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) denunció que sus agremiados han comenzado a ser víctimas de extorsionadores, sobre todo en la ciudad de León y Silao, lugares donde les hacen llamadas o dejan paquetes en las empresas para intimidarlos.

Los criminales pretenden cobro de piso y utilizan las imágenes de familiares de empresarios para exigirles dinero, señaló el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos.

El líder de los empresarios señaló que esa situación ha generado psicosis.

"Son situaciones muy traumáticas porque si uno recibe un sobre, que es lo que se está haciendo, con fotografías de sus hijos, del nombre de sus hijos y con instrucciones de ir a depositar o entregar dinero (...)", dijo.

Sánchez Castellanos sostuvo una reunión con el recién nombrado secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, a quien le hizo ver los niveles de violencia que sacuden a León y que no se puede seguir con esas cifras.

"La percepción de inseguridad está en su peor momento, por arriba del 54%, retrocediendo 11 espacios en relación a la última medición", acotó.

Comentó que el cobro de piso por parte de cárteles se ha dado sobre todo en comercios de venta al público en general.

Las extorsiones, en todos los casos, han sido intentos para que los empresarios acudan a depositar algún monto, lo que genera una psicosis que no se quiere que vaya creciendo.

Como medida de prevención, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad en general a no subir imágenes de su familia, ni información en las redes sociales, y tampoco fotografías en las que pudieran estar de vacaciones, porque están siendo utilizadas por los delincuentes.

A las empresas han llegado sobres con información y fotografías de la familia, matizó Sánchez Castellanos.