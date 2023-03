Empresas de EU presionan a usar T-MEC contra México por energéticos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Asociaciones estadounidenses del sector energético enviaron una carta a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) en la que piden usar todas las herramientas disponibles bajo el T-MEC para que México cumpla con los compromisos en materia de energía.

El American Petroleum Institute, la National Association Manufacturers y la American Clean Power Association aseguraron que si bien ya se solicitaron las consultas contra México a mediados del año pasado, consideraron que "se necesitan más acciones luego de que el gobierno mexicano no se compromete constructivamente en el proceso".

Consideran que México no ha tomado medidas significativas para abordar los temas que le planteó Estados Unidos en torno a la política energética.

En la carta afirmaron que "la creciente búsqueda de políticas discriminatorias por parte del gobierno de México favorece dramáticamente a las empresas estatales que ofrecen el servicio público de electricidad, petróleo y gas, obstaculizando las inversiones del sector privado, amenazando a las empresas de Estados Unidos y a sus trabajadores".

Además de que afectan la integración energética de los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sobre todo merma la competitividad regional que se tiene frente a China y otros rivales.

"Parece que la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no cambiará el curso de la política energética de su país sin una continua, directa y contundente presión del gobierno de Estados Unidos", exponen en la carta.

El American Petroleum Instituto representa a cerca de 600 empresas que dan más de 11 millones de trabajos en Estados Unidos. A pesar de que los 75 días que da el T-MEC para resolver en consultas el diferendo por la política energética mexicana se acabaron a principios de octubre, los tres países decidieron mantener las pláticas antes de llegar a un panel de consultas, que es el siguiente paso a tomar si no se resuelve en el período de consultas.